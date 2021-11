Domenica 28 Novembre 2021, 05:03

Le Fiamme Gialle hanno perso uno dei tecnici più vincenti della storia gialloverde. Si è spento, a 81 anni, Giampaolo Tronchin, da tutti conosciuto come il Tronco. Ex atleta delle Fiamme Gialle e successivamente tecnico della canoa gialloverde era nato a Preganziol, in provincia di Treviso, il 10 dicembre 1940 e si era arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il 23 ottobre 1960. Durante la sua carriera agonistica ha praticato canottaggio e canoa. Ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco 1972 in due con e a diversi Campionati del Mondo di canottaggio. Da canoista è stato campione d'Italia Senior nella canadese. E' stato allenatore della sezione canoa delle Fiamme Gialle dal 1976 al 2002. Con i suoi atleti, ha conquistato numerose medaglie e il bronzo alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, due medaglie d'oro e due d'argento ai Giochi di Atlanta nel 1996 e una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Ha allenato campioni del calibro di Antonio Rossi (è stato lui a scoprirlio), Beniamino Bonomi, Bruno Dreossi, Antonio Scaduto e Andrea Facchin, atleti che hanno segnato la storia delle Fiamme Gialle e della Federazione Italiana Canoa Kayak. È andato in pensione il 26 novembre 2002 con il grado di maresciallo aiutante.

