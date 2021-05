23 Maggio 2021

ESTATE

Servizi di assistenza e sicurezza alla balneazione e ripristino delle passerelle di legno di accesso al litorale. Ecco lo scopo deciso dalla giunta comunale di Latina per i 259.763 euro ricevuti dalla Regione Lazio per la sicurezza anti covid in spiaggia nell'estate 2021. Niente più, quindi, steward di litorale: quei gruppi di ragazzi che, un anno fa, giravano le spiagge per invitare i bagnanti a distanziarsi in caso di assembramenti. In piazza del Popolo non hanno ritenuto di riproporre quella esperienza. In parte perché - forse - un anno fa non è stata valutata soddisfacente; in parte perché le esigenze, quest'anno, grazie alle vaccinazioni, sono diverse. Ecco quindi che la giunta sceglie di destinare i fondi in parte a un «servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero attraverso nove postazioni di avvistamento a terra, complete di bandiere di segnalazione, presiedute da bagnino di salvataggio in possesso di regolare brevetto con dotazione di attrezzatura medica prescritta dall'ordinanza di sicurezza balneare»; in parte a «interventi di manutenzione delle infrastrutture di accesso alla Marina di Latina, con particolare riferimento alla predisposizione dei passaggi riservati alle persone diversamente abili». Ma non c'è solo la sicurezza a mare. La giunta ha anche approvato altri progetti di manutenzione e ristrutturazione in primo luogo per la scuola dell'infanzia di San Marco, per un valore di quasi 2,6 milioni di euro, finalizzato a partecipare all'apposito bando e al finanziamento da parte del ministero dell'Istruzione. In particolare, secondo la relazione allegata al progetto, la scuola «risulta tra gli edifici storici, realizzata negli anni 40, e a causa del tempo trascorso e delle esigue manutenzioni effettuate nel tempo presenta numerose problematiche strutturali ed impiantistiche sulle quali occorre intervenire per adeguare l'edificio secondo le norme». Tanti gli interventi da eseguire, dalle verifiche strutturali e interventi di consolidamento della copertura per il miglioramento sismico, al rifacimento di pavimenti, bagni, infissi, impianti. Con un'altra delibera, invece, la giunta ha approvato uno studio di fattibilità da 465mila euro per le aree ludiche di 94 aree gioco di altrettanti parchi, aree verdi e scuole del territorio comunale, con priorità al parco Falcone e Borsellino e alla riqualificazione della ex pista di pattinaggio.

Andrea Apruzzese

