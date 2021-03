9 Marzo 2021

SEZZE

Le strade degli studenti dell'istituto Pacifici e De Magistris e quella di Paola Corcos Benedetti si sono incrociate più di dieci anni fa, quasi per caso, quando i ragazzi del laboratorio di ricerca storica Semata, mentre erano sulle tracce di Margherita Bondì, una donna nata a Sezze nel 1897 e assassinata nei campi di concentramento nazisti, si sono imbattuti in sua nipote, Paola Corcos. Da allora tra gli studenti e la Corcos, biologa in pensione residente nella capitale, è nata una proficua collaborazione, culminata nel 2017 con la pubblicazione di un libro che senza la sua preziosa testimonianza, probabilmente, non avrebbe mai visto la luce. La donna è scomparsa proprio alcuni giorni fa e la Dirigente Scolastica, Anna Giorgi, ha voluto dedicarle un ultimo saluto. «Ci ha lasciato giovedì scorso la signora Paola Corcos Benedetti, una donna straordinaria, forte, intelligente e colta che il caso, o il destino, ci aveva fatto incontrare nel dicembre 2010 - si legge nella nota divulgata dalla preside - Il primo incontro è stato incredibilmente emozionante, per la prima volta abbiamo visto il volto di Margherita e siamo venuti a conoscenza di molti particolari della sua vita. Ascoltare il racconto di Paola Corcos ha significato inoltre per noi capire che da qualche parte negli archivi dovevano esserci tracce per ricostruire con maggiore puntualità la vicenda. Abbiamo rivisto la signora Corcos l'ultima volta nel 2017 nella nostra scuola, quando è stata completata la ricerca».

Francesca Leonoro

