Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:03

IL CASO

Una ferrovia che da Latina Scalo arriva fino alla stazione delle autolinee in centro, correndo lungo il tracciato della Mare-Monti. Eccola, la soluzione per non perdere gli 80 milioni di euro di finanziamento Cipe per la Metro Leggera, ipotizzata dalla giunta comunale di Latina. Il Comune ci crede, tanto che sta per essere emessa la determina per l'affidamento della progettazione, investendo i quasi 700mila euro ottenuti dal Mit: per la precisione, un supporto al rup per la redazione del documento delle alternative progettuali, che sarà poi la base per l'affidamento del progetto definitivo.

Il sindaco, Damiano Coletta, ieri sera, nel corso dell'evento La favola della Metro, ha ricordato come «gli 80 milioni di euro di finanziamento del Cipe per la Metro erano per un'opera che doveva migliorare il collegamento con Latina Scalo, opera il cui piano finanziario non stava in piedi, né per il numero di biglietti venduti, né tantomeno per il contributo regionale. Nè si erano fatti i conti sugli espropri, o sul fatto che un binario sarebbe dovuto passare sulle strade. È stato anche pagato un Sal di 4 milioni di euro, letteralmente regalato dall'amministrazione: un danno perpetrato ai danni della comunità e per questo ci costituimmo parte civile nei procedimenti giudiziari, evitando anche di pagare un risarcimento chiesto di 30 milioni di euro. Ora, grazie ai rapporti che noi abbiamo costruito con l'allora ministro Paola De Micheli, abbiamo costruito un percorso per salvare quegli 80 milioni di euro di finanziamento e fare un progetto analogo».

«Il lavoro fatto ha evitato che dalle cause intentate il Comune dovesse pagare dei risarcimenti», ha spiegato il vicesindaco Paola Briganti, mentre l'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo, ha precisato che «per un trasporto di massa basato sulla sostenibilità, occorre pensare al ferro, e viene individuato il percorso della Mare-Monti che segue il piano Piccinato. La città di Latina ha la stazione Fs a 8 chilometri di distanza, e il mare a 5 chilometri, oltre ad essere schiacciata da due aree metropolitane come Roma e Napoli. Occorre dare una forte autonomia al territorio, collegandolo alle linee nazionali».

Ecco quindi l'idea: «Il treno, partendo dalla stazione di Latina Scalo, arriverà, lungo il tracciato della Mare-Monti in un tratto non antropizzato, alla stazione delle autolinee in centro. Da qui, un secondo mezzo di trasporto, una tramvia leggera, raggiungerà Q4 e Q5, poi Borgo Sabotino, e infine il litorale. Ci sono costi elevati, ma sono elevati anche i vantaggi di un collegamento diretto con le reti di trasporto nazionale».

L'assessore alla Mobilità, Dario Bellini chiarisce poi con estremo realismo che «questa è l'ipotesi progettuale che preferiamo, ma non è detto che il progettista non suggerisca altre alternative. È chiaro che non è una cosa che potremmo fare tutta da soli: occorre mettere attorno a un tavolo sia Ferrovie dello Stato che Regione Lazio». Dal punto di vista economico, l'assessore ai Lavori pubblici Emilio Ranieri ricorda come gli 80 milioni di euro appostati dal Cipe «erano e sono un cofinanziamento. È importante che in fase di progettazione i soggetti pubblici, superiori al Comune, aiutino a fare i conti».

Andrea Apruzzese

