Giovedì 11 Novembre 2021, 05:03

GAETA

Grande commozione a Gaeta e in provincia per la scomparsa di Giacomo Bonelli. Una figura importante che ha dato lustro alla città soprattutto per il suo grande amore: la vela. Una passione che lo stimato professionista, medico di base e già consigliere dell'Ordine dei Medici di Latina, deceduto martedì all'età di 72 anni al Campus Biomedico di Roma dopo un periodo di ricovero, ha sempre portato avanti con dedizione e sacrificio organizzando eventi di prestigio: le Vele d'Epoca (la kermesse nata nel 2002) ed il Follaro d'Oro, un riconoscimento a campioni di vita e dello sport. Già per lungo tempo presidente della sezione di Gaeta della Lega Navale Italiana e vice presidente del Club Nautico, il dottore, così come veniva chiamato affettuosamente da tutti, ha contribuito, insieme ad altre figure di spicco del panorama velico del territorio, all'allestimento del campionato europeo e mondiale della classe Star. In passato ha ricoperto il ruolo di medico sociale anche nel Gaeta calcio, nel Basket Serapo e nello Sporting Club Gaeta di pallamano, di cui è stato fondatore, atleta e dirigente. «Una persona che stimavo tantissimo, un vero amico che al momento opportuno stava lì a darmi saggi consigli per una Gaeta ancor più bella. Un cittadino modello. Caro Giacomino, ti ricorderemo per quel tuo modo di fare inconfondibile, con quel carattere vulcanico, allegro e solare. Hai amato immensamente la tua città ed il suo mare. Lasci un vuoto incolmabile in tutti e in questo momento di cordoglio ci stringiamo attorno ai tuoi cari familiari (la moglie Paola e le figlie Roberta e Laura, ndr)», lo ha ricordato così in un post il sindaco Cosmo Mitrano. Fra le tantissime attestazioni di cordoglio uno speciale messaggio è stato inviato da Gianfranco Bacchi, comandante della nave scuola Amerigo Vespucci. I funerali oggi alle 15.30 nella Basilica Cattedrale.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA