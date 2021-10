Martedì 26 Ottobre 2021, 05:04

LA NOVITA'

Dopo l'avvio in Q5, da ieri la raccolta porta a porta è iniziata anche nel quartiere Q4. Per la prima volta Abc si trova a gestire un servizio innovativo nei quartieri più popolosi della città, dopo i test superati in alcuni borghi e a Latina Scalo, in situazioni decisamente più semplici da gestire.

Ieri, nella prima giornata del nuovo porta a porta, alcuni residenti sono apparsi disorientati in merito al sistema di raccolta ma la maggior parte non si è fatta trovare impreparata. Nei giorni precedenti, infatti, gli operatori di Abc hanno distribuito i kit di raccolta e il calendario con tutte le spiegazioni necessarie. Inoltre è attivo un banchetto di informazioni, nell'area dove si svolge il mercato il sabato mattina, dove molti residenti hanno ritirato il kit approfittando per chiedere chiarimenti al personale dell'azienda.

BANCO DI PROVA

«Siamo arrivati a un passaggio importante - spiega il direttore di Abc, Silvio Ascoli - attivando il porta a porta in quartieri importanti e molto popolosi come Q4 e Q5. In precedenza ci siamo confrontati con realtà più piccole, come i borghi e Latina Scalo, dove le palazzine sono al massimo di tre piani. Ora invece abbiamo condomini molto più grandi e affollati, ma il sistema è studiato per garantire ottimi risultati attraverso un calendario appositamente elaborato».

I dubbi sono più o meno gli stessi in tutte le zone, quali sono le preoccupazioni maggiori dei cittadini? «E' proprio così - risponde Silvio Ascoli - i dubbi e le preoccupazioni dei cittadini si ripetono un po' ovunque ma sono quasi sempre preoccupazioni infondate. Ad esempio molti temono che i vicini possano sostituire i propri rifiuti nel contenitore di un altro residente, ma questo non accade mai. Oppure si teme un accatastamento di decine di contenitori sotto ai palazzi, ma anche in questo caso è un timore infondato. Questo perché abbiamo elaborato un calendario con diversi giorni di raccolta per ogni tipologia di rifiuto.

Faccio un esempio: se avessi un condominio con 100 famiglie e raccogliessi la plastica una volta a settimana dovrei aspettarmi 100 contenitori, con un gran caos. Ma se la raccolta aumentasse a 3 giorni a settimana, i contenitori sarebbero circa 30 ed è quello che accadrà, senza particolari disagi».

Ci sono poi dubbi sulle buste, visto che Abc ha distribuito solo quelle per umido e secco. Per plastica, carta e vetro cosa bisogna utilizzare? «Abc - risponde il direttore Ascoli - fornisce tutto il necessario, le buste vanno usate necessariamente per umido e secco. Per un risultato ottimale la plastica, il vetro e la carta vanno gettati nei contenitori senza buste. Se proprio si vuole usare una busta occorre adoperare una busta di carta per la carta e una di plastica trasparente per la plastica, ma ripeto che la soluzione migliore è gettare i rifiuti sfusi, senza nessuna busta».

Dopo i quartieri Q4-Q5 toccherà a borgo Podgora, Gionchetto, Cucchiarelli e poi via via verso il centro. L'ultima zona a introdurre il porta a porta sarà il lungomare, presumibilmente entro la fine del 2022 secondo le previsioni di Abc. Per la consegna dei kit contattare il numero 06/32092110 o la mail servizioabclatina@sedensrl.it. Informazioni e calendario disponibili sul sito www.abclatina.it.

Marco Cusumano

