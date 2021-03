21 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL RICORDO

Ha formato generazioni di infermieri e loro, i suoi allievi, sono stati i primi a ricordarla. L'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e chi ha frequentato quella scuola tra gli anni 70 e 90 piangono Suor Gianna. È deceduta, infatti, suor Maria Giannetta Paradisi, arrivata a Latina nell'anno scolastico 1971-72 per dirigere la scuola infermieri professionali affidata alle Figlie della carità. Un ruolo che ha ricoperto - le suore avevano ancora un piano all'interno dell'ospedale - fino al 1996, quando la formazione è passata all'università.

La ricordano con affetto tutti coloro che hanno frequentato la scuola, sottolineando la sua disponibilità verso i pazienti e gli allievi, la sua cultura, l'apertura verso le innovazioni sia di natura tecnica che assistenziale. «Nell'esercizio delle sue funzioni ha saputo donare a ciascuno di noi - dicono gli ex allievi - un forte esempio di onestà, umanità e professionalità. Non ci rimane che dirle grazie per ciò che ci ha dato»

Anche l'amministrazione comunale ha espresso cordoglio per la scomparsa di suor Gianna. «La ricordano tutti con grande affetto per la sua umanità e professionalità ha detto il sindaco, Damiano Coletta sotto la sua direzione si sono formate tantissime figure sanitarie professionali. Ha dato un grandissimo contributo alla sanità di Latina, non possiamo che dirle grazie». L'Ordine dei medici e quello delle professioni infermieristiche hanno ricordato come «da quella scuola sono usciti moltissimi caposala, infermieri professionali, operatori tecnici dell'assistenza e specialisti in vari settori». Ma anche che: «C'era la parte della direzione, quella teorica e pratica nei reparti ad insegnare agli allievi tutti gli aspetti utili per i pazienti. Al centro di tutte le cure, l'uomo. Etica professionale, valore della vita e della salute i principi cardine». I due ordini hanno proposto di installare una targa che la ricordi all'interno dell'ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA