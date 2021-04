11 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







CALCIO, SERIE D

Il Latina Calcio 1932 perde la sfida interna con il Latte Dolce Sassari, la possibilità di tornare al secondo posto e, infine, anche la parola. Un sabato da incubo per i nerazzurri, caduti nuovamente dopo il disastro di Torre Annunziata. Una crisi senza fine che sta mandando al macero una stagione iniziata sotto i migliori auspici e che rischia di terminare nella maniera peggiore possibile. Il cambio in panchina non ha dato quella scossa tanto invocata dalla dirigenza nerazzurra, sempre più sotto attacco dopo l'ennesima prestazione deludente. Il Francioni, una volta fortino inespugnabile, è divenuto terra di conquista anche per squadre di bassa classifica come il Latte Dolce Sassari che, senza grossi affanni, ha saputo portare via tre punti d'oro in chiave salvezza.

LA GARA

Ciullo decide di modificare il sistema di gioco presentandosi con un Latina in versione 4-4-2. Una nuova sistemazione che sorprende inzialmente i sardi. I pontini partono bene e dopo pochi minuti protestano per un fallo (abbastanza evidente) di Mukai su Teraschi, ma il direttore di gara non interviene. I nerazzurri appaiono particolarmente pimpanti e al 10' hanno una doppia occasione: Sarritzu calcia al volo dal limite dell'area, chiamando all'intervendo Urbietis, sulla respinta si getta Alessando che di sinistro trova ancora la risposta pronta dell'estremo difensore avversario. Il Latina capisce che il lato forte è quello di sinistra, dove Sarritzu crea non pochi problemi a Pertica. Ma a poco a poco la squadra di Fossati trova le giuste contromisure, limitando sensibilmente il raggio d'azione dei padroni di casa. Al 30' Ciullo sposta gli esterni di centrocampo e la squadra perde efficacia, con Sarritzu incapace di affondare il colpo come sull'altro versante. Gli ospiti si vedono poco in fase offensiva, ma al primo vero affondo fanno male: al 34' Calì duetta bene al limite dell'area con Sartor e poi lascia partire una conclusione velenosa sulla quale non può intervenire Alonzi. Il vantaggio dà certezze ai sardi e toglie idee (quelle poche) e vivacità al Latina, quasi spaesato dopo la rete ospite. Nella ripresa ti aspetti l'arrembaggio dei padroni di casa e invece le uniche possibilità di impensierire il Latte Dolce arrivano da calcio piazzato: ci prova un paio di volte Corsetti, entrato al posto di Sarritzu, senza successo. Ciullo le tenta tutte, gettando nella mischia anche Di Renzo, Atiagli, Mastrone e Calagna, cambi che però non sortiscono alcun effetto benefico. Il Latina s'arrende e perde l'ultimo treno possibile per una rimonta ora sì divenuta impossibile. Resta la lotta per il secondo posto, ancora lì ad un punto visto il ko della Vis Artena, ma di questo passo il pericolo è di scivolare sempre più in fondo. E così, mentre i nerazzurri si disperano, il Latte Dolce tira un bel sospiro di sollievo come ammesso dal tecnico Fossati a fine gara: «L'assetto iniziale del Latina ci ha sorpresi, ma poi siamo stati bravi a capire come fermare i padroni di casa. Abbiamo raccolto il massimo in una giornata in cui non siamo stati brillanti come nelle ultime occasioni». Nessun commento per i nerazzurri, da ieri pomeriggio in silenzio stampa.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Alonzi, Pompei (9' st Atiagli), Sevieri, Teraschi (12' st Mastrone), Barberini, Calabrese, Alessandro (15' st Di Renzo), Orlando, Allegra (41' st Calagna), Giorgini, Sarritzu (9' st Corsetti).

All.: Ciullo.

Sassari Latte Dolce (4-3-3): Urbietis, Mukai, Pertica, Cabeccia, Antonelli, Bianchi, Cali (28' st Piga), Pisanu (19' st Scanu), Kone Mamadou, Sartor Camina (38' st Palmas), Scotto (42' st Gianni).

All.: Fossati.

Arbitro: Albano di Venezia. Marcatore: 34' pt Calì (S)

Note: Ammoniti Teraschi, Barberini (L), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga (LDS)

Davide Mancini

