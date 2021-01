FORMIA

È deceduto il giorno dell'Epifania, all'età di 97 anni, Livio Pedron, presidente onorario della sezione locale dell'Associazione dei mutilati e invalidi di guerra. Di origini trentine, durante il conflitto mondiale Pedron lasciò la sua Mezzocorona per essere incorporato nel 61° Reggimento fanteria motorizzata di Trento. Dopo l'armistizio venne fatto prigioniero e deportato in un campo di concentramento, lo stammlager 12/A, dove fu trattenuto per un mese, e costretto a lavorare nella Saurer Werke, una fabbrica di Vienna che produceva motori per carri armati. Nell'aprile 1945, approssimandosi l'arrivo delle truppe russe, riuscì a fuggire e dopo 888 chilometri percorsi a piedi, seguendo i corsi d'acqua e nascondendosi nei boschi per non essere nuovamente arrestato dai tedesschi, tornò a casa dove lavorò nei vigneti di famiglia e successivamente in un altoforno. Assunto in ferrovia, si trasferì a Formia nel 1963 con la sua famiglia. Nel 2019, in occasione della Giornata della Memoria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo insignì della medaglia d'onore riservata ai deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. La medaglia gli venne consegnata personalmente dal prefetto di Latina dell'epoca, Maria Rosa Trio e successivamente venne ricevuto in Comune con tutti gli onori. I funerali si sono svolti ieri mattina a Formia nella chiesa di Santa Teresa.

Andrea Gionti

