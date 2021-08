Venerdì 13 Agosto 2021, 05:02

Una persona perbene, con un garbo antico e un sorriso che non perdeva neppure quando la discussione politica si faceva accesa.

Era coì Loreto Domizi, scomparso ieri all'ospedale Santa Maria Goretti all'età di 74 anni. Fieramente originario di Roccagorga, si era poi trasferito a Latina, dove lavorava come funzionario della Telecom e dove ha portato avanti la sua attività politica sempre nelle fila della destra storica. Era stato consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore dal 1993 al 1998, con il primo mandato da sindaco di Ajmone Finestra e per cinque anni aveva svolto il suo ruolo dai banchi della maggioranza.

Poi nel 1999 si era candidato presidente della Provincia sempre sotto l'insegna della Fiamma tricolore ma non ce l'aveva fatta ad essere eletto. Nel maggio 2001 aveva corso per un seggio al Senato con il Fronte sociale nazionale in alternativa al centro sinistra e alla Casa delle Libertà - nella quale non era mai entrato - e poi ancora nel 2009 si era candidato per entrare in Consiglio provinciale con La Destra. «Voglio arrivare in Consiglio provinciale per fare l'opposizione aveva detto all'epoca nel presentare la sua campagna elettorale - un ruolo dimenticato, l'opposizione vera non la fa più nessuno».

Una persona che ha sempre mantenuto i suoi modi garbati e miti e le sue profonde convinzioni svolgendo il suo ruolo di consigliere comunale con rigore ed entusiasmo. Era facile incontrarlo in bicicletta per le strade del centro cittadino, perché era il suo mezzo di locomozione preferito e amava fermarsi a chiacchierare di politica, una grande passione che non lo ha mai abbandonato.

Loreto Domizi lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Rita, a Latina.

