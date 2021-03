19 Marzo 2021

Don Raimondo Salvaggio non era solo il cappellano militare della base dell'Aeronautica Militare di Latina ma era un punto di riferimento notevole per tantissime persone. L'Aeroprete, come piaceva definirsi sventolando il biglietto da visita con la sua caricatura a bordo di un jet, s'è spento ieri mattina all'età di 82 anni. Era originario di Canicattì, nell'agrigentino, dove era nato il 13 novembre del 1939, ma la sua vita resterà indissolubilmente legata alla 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo di Latina, legato a doppio filo tra mondo militare e sport. «Non è stato solo un sacerdote, ruolo che ha ricoperto con enorme abnegazione, ma anche un uomo di grande cultura e spiritualità: sembrava autoritario e fermo ma aveva un cuore immenso e poi era formidabile con i ragazzi» fanno sapere dalla sua famiglia. Don Raimondo era stato anche il prete degli Azzurri, la squadra di calcio che negli anni Novanta utilizzava il campetto delle Casermette a Borgo Piave. I funerali si terranno nel rispetto delle attuali norme Covid domani mattina alle 10:00 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Aprilia.