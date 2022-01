Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

VELA

È nata la Gulf Sailing Week, manifestazione ad ampio respiro che ha le sue radici dalla collaborazione tra lo Yacht Club Gaeta EVS e il Circolo Nautico Caposele di Formia.

L'obiettivo della Settimana Velica del Golfo è di dar vita ad una kermesse di carattere internazionale che ponga l'attenzione sul centro del Tirreno, in uno dei campi di regata più suggestivi che ospitò nel lontano '83 gli allenamenti di Azzurra in preparazione della prima sfida italiana alla Coppa America: è anche la base operativa degli atleti delle Fiamme Gialle Gaeta, che preparano qui gli appuntamenti di prestigio, come fu in primavera con il tandem d'oro di Tokyo 2020 del catamarano misto Foiling Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti. Il calendario è ricco di eventi singoli, con tanti equipaggi impegnati in diverse classi, arrivando a lambire le isole pontine e flegree. L'edizione 2022 avrà inizio il 20 aprile per concludersi il 1° maggio.

LE REGATE

Ad inaugurarla sarà il campionato italiano Open Classe Star (22-24 aprile), la regina e la più antica tra le vele olimpiche, l'ultimo evento prima dell'Europeo di Napoli. Seguirà la Offshore Race del Golfo, novità assoluta della Gulf Sailing Week. Un percorso di 130 miglia nautiche, dal Golfo di Gaeta a Sperlonga, il giro nelle isole di Palmarola, Ponza, Ventotene e Ischia e il ritorno a Gaeta, che interesserà le classi Orc, Irc, Maxi, Multiscafi. Dal 26 al 28 aprile occhi puntati sulla 2K International Trophy, regata di team race, su imbarcazioni a chiglia, due contro due, che si contenderanno il trofeo lungo il campo d'azione vicino alla costa: le barche saranno fornite dall'organizzazione (Match25 o Rs21).

IL TROFEO

Infine sarà la volta del 26^ Trofeo Punta Stendardo (29 aprile-1° maggio), valido per la qualificazione all'Assoluto d'altura che nel 2020 fu ospitato proprio dallo Yacht Club Gaeta presieduto dall'itrano Vincenzo Addessi, armatore di Fra' Diavolo.

LE BARCHE

Tra gli scafi d'eccezione i padroni di casa di Vlag, il Vismara 34 dello skipper Luca Baldino, tricolori a Punta Ala nel 2021 nella classe D Crociera, e Globulo Rosso di Alessandro Burzi. Dopo un 2021 probante con il Mondiale F18 e l'Europeo juniores 420 e 470, l'unione tra i due maggiori circoli del sud pontino potrà rendere ancora più forte il programma velico nel Golfo di Gaeta.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA