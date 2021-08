Sabato 14 Agosto 2021, 05:02

SCUOLA

È stata firmata la determina di acquisto della nuova mensa prefabbricata di circa 190 metri quadri per l'Istituto comprensivo Frezzotti Corradini. Servirà per la scuola primaria e verrà installata nel plesso di Via Quarto dopo i lavori di realizzazione della piattaforma.

«Il costo dell'operazione - spiegano dal Comune di Latina - viene sostenuto interamente dal Comune ed è di 150mila euro. La nuova mensa sarà provvista di un locale per lo sporzionamento, un locale mensa con una superficie non inferiore a 150 metri quadri e servizi igienici».

Si viene così a risolvere il problema per uno degli istituti comprensivi più frequentati del capoluogo pontino. «Si è trattato di un percorso complesso spiega l'Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti voluto fortemente dall'Amministrazione per agevolare un rientro a scuola degli studenti in totale sicurezza. Questa struttura, che mi auguro venga installata al più presto, potrà soddisfare le esigenze dell'Istituto che, grazie ad una fattiva collaborazione tra scuola, in tutte le sue componenti locali e provinciali, e ente locale oggi ha più di 20 classi a tempo pieno. È un'altra opportunità offerta alle bambine e ai bambini e al personale della scuola per godere del diritto all'istruzione».

«Il tempo mensa infatti è, in linea con il progetto che abbiamo messo in campo, un tempo di apprendimento importantissimo: un progetto - continua Proietti - valorizzato anche dal Ministero delle Politiche agricole e ambientali e dal Ministero dell'Istruzione che hanno riconosciuto la nostra mensa come biologica e sostenibile».