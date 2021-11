Martedì 16 Novembre 2021, 05:06

LA STORIA

«Che cosa devo fare se ho vinto 500 mila euro». «Lo dica a me, controllo e scappiamo insieme». È la curiosa conversazione che il titolare della tabaccheria Ferrara, Carmine, ha avuto ieri pomeriggio con un anziano, nell'attività che ha aperto da pochi mesi in via Priverno a Latina.

Solo che il signore i 500 mila euro li aveva vinti davvero. «Intorno alle 16.30 questo simpatico signore ha acquistato un Gratta e Vinci Portafortuna Plus da 5 euro. È uscito per grattarlo e poi è rientrato con il biglietto in mano con la faccia un po' sconvolta e mi ha fatto questa domanda. Ricordando quanto accaduto a Napoli, ho risposto che potevamo scappare insieme. Poi mi ha mostrato il biglietto ed effettivamente era vincente. Un biglietto da 500 mila euro. Siamo veramente felici per lui», commenta Carmine che gestisce la tabaccheria con la moglie e la figlia.

«Abbiamo aperto da poco, il 25 aprile e a causa del Covid non abbiamo potuto fare l'inaugurazione. Direi che questa vincita oggi è ancora meglio».

Ora il vincitore dovrà reclamare la vincita presso l'Ufficio premi Lotterie Nazionali o tramite raccomandata oppure rivolgendosi a una filiale di Banca Intesa Sanpaolo, che inoltrerà il biglietto vincente all'ufficio pagamenti di Lotterie Nazionali dopo aver rilasciato una ricevuta al vincitore del Gratta e Vinci.

Sulla sua identità nessuna informazione: «Non è un cliente abituale, ma un occasionale - dice Carmine - però un signore molto simpatico, sono contento che questa vincita sia capitata a lui. Ci sentiamo davvero felici, e che sia di buon auspicio per la nostra nuova attività, speriamo che la dea bendata torni a fare capolino da questi parti».

L'ultima vincita era avvenuta lo scorso 31 ottobre al bar trattoria Carano-Garibaldi ad Aprilia.

Francesca Balestrieri

