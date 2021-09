Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

Nuvoloni e subito lampi e fulmini e un immancabile scroscione d'acqua hanno rovinato, ieri pomeriggio in provincia di Latina, una delle ultime domeniche di questa stagione estiva. La passeggera ondata di maltempo, dopo aver provocato il rinvio di escursioni in calendario sulle colline lepine e in particolare sul Semprevisa dove erano in programma giri in quad, si è abbattuta lungo la costa. Immediato il fuggi fuggi dalle spiagge e un conseguente incolonnamento di auto lungo le strade, anticipando il rientro a Roma dei bagnanti del fine settimana. Traffico sostenuto sulla Pontina già poco dopo le 15.30, con incolonnamenti in direzione Nord, all'altezza delle diverse rotonde a partire da Sabaudia. A Latina si è formato un serpentone di auto, lungo quanto la distanza tra Borgo Isonzo e Borgo Piave. Intasata anche strada Sabotino che dall'omonimo borgo di Latina, vicino al mare, conduce in centro e sulla Pontina. In meno di un'ora di pioggia si sono allagate alcune strade nei quartieri Q4 e Q5. Diverse località dell'entroterra sono state interessate da un violento temporale. Acqua a catinelle a Sezze e dintorni. Dai piani più alti in tanti hanno video-ripreso scene di maltempo nella direzione delle montagne ma anche verso il mare.

R.Cam.

