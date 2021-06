Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

IL CASO

In Conferenza dei sindaci dell'Ato 4 arriva l'aumento tariffario della gestione idrica, e scoppia la polemica politica tra sindaci.

Partiamo intanto dai dati di votazione: le due delibere all'ordine del giorno sono state approvate entrambe. La prima era relativa all'aumento tariffario, la seconda al metodo di identificazione degli interventi di manutenzione della rete idrica, se ordinaria o straordinaria, con relativi costi. La prima era quella più delicata: è stata approvata dai 20 votanti con 17 voti a favore, 2 astenuti (Formia e Castelforte) e un contrario (Ventotene).

È bene chiarire che l'Ato4 era stato diffidato dall'Arera (Autorità di gestione) ad adeguare le tariffe per il triennio 2020-2023; in caso contrario, sarebbe stata l'Arera stessa a adeguarle e aveva già comunicato che l'incremento sarebbe possibile fino all'8,45%. Un adeguamento era quindi obbligato. Il dirigente della Segreteria tecnica operativa (Sto) dell'Ato4, Umberto Bernola, ha però precisato come «l'incremento dell'1,9%, che avverrà nel 2022, era in realtà già stato approvato in conseguenza del precedente aumento tariffario: parliamo di 1,5-1,7 milioni di euro da spalmare su tutti gli utenti, ovvero una media di 3 euro in più a utente». Ovvero: si confermano le tariffe approvate dal Pef e già applicate nel 2020 e 2021: per quali percentuali? 4,9% nel 2020, 5% nel 2021, 1,9% nel 2022 e 0,4% nel 2023 Bernola si è poi soffermato su cosa abbia impedito invece una diminuzione immediata: da un lato, l'aumento della bolletta energetica di Acqualatina (+2 milioni di euro, pari al 2% circa delle tariffe), ma soprattutto i costi derivanti dal trasporto con le navi dell'acqua per le isole, non più riconosciuto dalla Regione dal 2019, e che va in tariffa (circa 5 milioni di euro). Poi c'è la morosità, richiesta dal gestore al 13%, per circa 33 milioni: «Stiamo predisponendo un nuovo regolamento: il gestore dovrà mettere in atto azioni concrete per il recupero, e non potrà chiedere riconoscimenti di morosità».

L'IRA DI GUIDI

È furente il sindaco di Bassiano Domenico Guidi, che prima della seduta aveva lanciato un appello ai colleghi a non votare le delibere e che nel corso del dibattito aveva espresso la sua più totale contrarietà, ma che poi si era dovuto allontanare prima del voto: «Le due delibere - afferma Guidi - hanno consentito ancora un altro aumento tariffario a carico dei cittadini ed ulteriori agevolazioni per il gestore. Anche i Comuni di Latina (favorevole, ndr) e Sabaudia (assente, ndr) guidati da sindaci civici hanno tradito l'obiettivo della difesa dei propri cittadini».

Rigetta però ogni ipotesi di aumento tariffario il presidente della Provincia, nonché della Conferenza dei sindaci, Carlo Medici, il quale, in una nota spiega che «le tariffe da qui al 2023 restano invariate, in pratica sono quelle già approvate a dicembre 2019, mentre a partire dal 2024 è prevista una diminuzione».

Andrea Apruzzese

