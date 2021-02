© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOSarà un ufficio di presidenza dell'Ato 4 movimentato, quello di domani. Al centro, i due temi le cui relative proposte di delibera furono rinviate, nella conferenza dei sindaci di due settimane fa: il recupero delle morosità e i ratei dei mutui, due tra le questioni più spinose nella gestione di Acqualatina. Normalmente, l'ufficio di presidenza vede come membri un nucleo ristretto di Comuni, come Latina, Pontinia, Fondi, Formia, Maenza, San Felice Circeo Cori, Lenola, Minturno, Itri. Mancherebbero quindi Comuni come Aprilia o Bassiano, ma questa volta la seduta si terrà in forma allargata, a qualunque sindaco ne faccia richiesta. Ed è già facile immaginare scintille: lo stesso sindaco del capoluogo, Damiano Coletta, ribadisce l'opinione che «non mi sembra che sia questa la modalità per recuperare le morosità, soprattutto in un momento di crisi come questo». Come lui, anche vari altri sindaci come Domenico Guidi (Bassiano) o Antonio Terra (Aprilia) o Giada Gervasi (Sabaudia) espressero perplessità.OPINIONI DIVERSEDi opinione diversa era però il primo cittadino di Pontinia, nonché presidente della Provincia e della conferenza dei sindaci, Carlo Medici, che più volte aveva ribadito come «non si può far pagare le morosità a chi le bollette le paga regolarmente».Lo scontro è sulle modalità di contrasto alla morosità proposte nella delibera, con la richiesta ai Comuni di mettere a disposizione la Polizia municipale per accompagnare i tecnici di Acqualatina quando devono operare i distacchi dei morosi. Non solo, anche di far prevedere la sistemazione dei contatori all'esterno dei palazzi di nuova costruzione, e altre indicazioni ancora.L'AUMENTODi mezzo, c'è anche l'aumento della tariffa, «che inciderebbe sulle bollette delle utenze per il 10% medio annuo», secondo la relazione siglata dal dirigente della Sto, Umberto Bernola.I MUTUIMa domani si parlerà anche di mutui: il punto è fare la fotografia esatta di quanto finora ogni singolo Comune ha versato per l'estinzione del mutuo contratto per reti e impianti, componente che incide sulle tariffe annuali per circa il 2-3% (nel 2019, per 2.134.301 euro). In conferenza, diversi sindaci o loro rappresentanti avevano chiarito come occorrerebbe una delibera di Consiglio, o anche di giunta, prima di impegnare un'amministrazione su un tema del genere. L'ufficio di presidenza di domattina dovrà quindi dirimere le posizioni dei Comuni, prima di arrivare in una nuova conferenza dei sindaci per le votazioni finali.An. Ap.