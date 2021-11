Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

LA SENTENZA

Ci sono voluti esattamente 20 anni per chiudere il processo a carico di cinque persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti e estorsione nell'ambito di un'inchiesta condotta quando ancora era in vigore la lira. Ieri pomeriggio il secondo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Francesco Valentini, a conclusione della camera di consiglio, ha assolto Fabrizio Marchetto, Remo Favero, Antonio Mazzucco, Luana Cangianiello e Rosa Zimbardi riconoscendo l'avvenuta prescrizione per due capi di imputazione relativi alla cessione di droga e assolvendoli dal reato di estorsione con la motivazione che il fatto non sussiste. Secondo l'accusa, che ieri in aula era rappresentata dal pubblico ministero Antonio Sgarrella, gli imputati tra il 1999 e il 2001 avrebbero estorto del denaro a una diciottenne di Latina per un debito di droga: la presunta vittima avrebbe acquistato da loro cocaina e avrebbe dovuto pagare 15 milioni di vecchie lire per la sostanza stupefacente. Avendo ritardato con i pagamenti, la giovane sarebbe stata costretta da Mazzucco, imputato anche per spaccio, Favero e Marchetto, dopo essere stata picchiata e minacciata con una pistola, a pagare i 15 milioni. E sempre per un debito di droga e anche in questo caso dopo essere stata picchiata, la diciottenne sarebbe poi stata costretta a pagare altri 10 milioni di lire a Cangianiello e Zimbardi. Ieri in aula l'accusa dopo avere ricostruito i fatti al termine della requisitoria ha chiesto condanne per tutti e cinque gli imputati: 7 anni per Marchetto, quattro anni ciascuno per Mazzucco e Favero, due anni ciascuna per la Cangianiello e la Zimbardi mentre la difesa, rappresentata dagli avvocati Alessandro Paletta, Luca Giudetti, Flaviana Coladarci, Stefano Iucci e Giancarlo Vitelli ha chiesto l'assoluzione. Il Tribunale all'uscita dalla camera di consiglio ha emesso una sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione attribuiti ai cinque imputati.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA