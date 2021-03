25 Marzo 2021

IL PROGETTO

Si aggiunge un altro tassello alla riqualificazione del complesso architettonico di piazza del Quadrato di Latina. Dopo l'avvio dei lavori da 200mila euro per il recupero dell'ex stallino, affidato nei mesi scorsi ad Ater, questa volta è stato siglato un accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Comune per dare nuova vita all'intero complesso che comprende anche il museo della Terra Pontina, progettato dall'architetto Oriolo Frezzotti e un'ampia area verde. Con questo nuovo passaggio annunciato la zona di fondazione dovrebbe avere un nuovo volto e l'idea è quella di trasformare le strutture in un polo di eccellenza culturale nell'ambito di un più ampio programma condiviso di sviluppo e valorizzazione dell'area.

«Diamo il via a un progetto importante per il territorio di Latina e in cui crediamo molto ha commentato il capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti - Luoghi straordinari come questo meritano di essere meglio conosciuti e apprezzati, e perché questo avvenga è fondamentale lavorare non solo per assicurarne la conservazione e la fruibilità ma anche per farli tornare a essere luoghi della città». Per capire come e cosa succederà a piazza del Quadrato bisogna attendere perché il progetto non c'è ancora, ma «avvieremo presto continua Ruberti - un concorso di progettazione per la riqualificazione dell'intera area da un punto di vista sia del recupero architettonico che del riallestimento delle sale e dell'implementazione dei servizi. Un lavoro importante attraverso cui vogliamo dare vita a un Polo culturale d'eccellenza con il coinvolgimento della cittadinanza di Latina e che porteremo avanti con impegno per restituire alla città un simbolo importante della memoria del Novecento italiano». Anche il Sindaco di Latina Damiano Coletta ha espresso soddisfazione per la nuova direzione intrapresa. «Grande soddisfazione ha commentato - per questo primo passo verso la riqualificazione di un luogo storico di Latina. Anche il Comune approverà in tempi brevissimi lo schema di accordo. Una sinergia importante con la Regione Lazio per aggiungere valore alla nostra città». Qualunque strada decidano di seguire per raggiungere il risultato, le intenzioni del Comune e della Regione sono sempre quelle di aprire il complesso alla fruizione.

