Sabato 9 Luglio 2022, 09:46

Il Tar ha accolto il ricorso sulle elezioni di Latina. Lo ha accolto su tutta la linea. I giudici amministrativi hanno annullato «le operazioni elettorali nelle sezioni oggetto di contestazione». Sono ventidue. Ovvero le sezioni 24 , 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110. E alla luce di ciò i giudici hanno disposto «la rinnovazione delle operazioni elettorali limitatamente a tali sezioni». Tradotto: si torna a votare in quelle 22 sezioni per il primo turno. Il collegio era presieduto da Riccardo Savoia, presidente del Tar di Latina da alcune settimane e arrivato al posto di Antonio Vinciguerra, diventato presidente del Tar della Lombardia. I giudici con questa sentenza hanno «annullato il verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio elettorale». Ergo, decadono almeno per il momento il sindaco e l'intero Consiglio comunale.



Nell'autunno scorso Damiano Coletta era diventato sindaco (alla testa di una coalizione formata dal movimento civico Lbc, dal Pd, dal Movimento 5 Stelle, battendo il candidato del centrodestra, l'ex parlamentare di An Vincenzo Zaccheo, vincendo al ballottaggio con numeri che neppure i suoi si aspettavano: 30.293 voti, il 54,90%, contro i 24.888 del suo avversario, che aveva raggiunto il 45,10%. Uno scarto di quasi 5.000 voti. Ma quindici giorni prima le cose erano andate molto diversamente. Il sindaco uscente si era fermato al 35,6 al primo turno, mentre il rivale aveva sfiorato la vittoria arrivando al 48,3%. Per vincere al primo turno gli mancavano poco più di mille voti. Adesso si riparte da qui e si dovrà rivotare in 22 sezioni.

«Entrando nel dettaglio - spiegano i giudici - il Collegio prende atto che dall'esame di quanto riportato nei verbali delle Sezioni contestate, in combinato con le risultanze della relazione prefettizia, risulta che in effetti in numerose Sezioni è riscontrabile la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate». L'esame di quanto accaduto nelle sezioni contestate è certosino. Ci sono sezioni (come la 13, la 51, la 84, la 91, la 92, la 113 e la 114), in cui «è riscontrata la corrispondenza tra schede firmate dagli scrutatori e bollate» e quelle «autenticate, utilizzate e no, rinvenute dalla Prefettura». Nella 20 i controlli portano ad «escludere irregolarità sostanziali». Ma poi ci sono altre sezioni dove, secondo i giudici, i problemi ci sono. In realtà molte sezioni la discrepanza tra le schede firmate e bollate da scrutatori e presidente e quelle poi rinvenute dalla prefettura è minima. Nella 24 ne mancano 2 , nella 41 sei, C'è poi il caso della 40 in cui «non risulta il numero delle schede firmate dagli scrutatori e bollate» per cui è impossibile verificare la corrispondenza con le 701 schede autenticate. Nella 56 «inspiegabilmente risultano 928 schede firmate dagli scrutatori e 1000 schede bollate (evidentemente comprensivo di ulteriori (72) firmate direttamente dal presidente». Nella Sez. 60 risulta una scheda in più. Nella 64 mancano 4 schede. nella 68 altre sei. Nella 69 una scheda. Nella 73 ne mancano 24; sei anche nella 75, una nella 76, due nella 81, sei nella 83. Nelle sezioni 85, 94 e 98 è stata trovata una scheda in più rispetto a quelle autenticate. Nella 86 mancano 3 schede. Nella 95 «inspiegabilmente la somma delle schede autenticate -si legge nella sentenza- utilizzate e no, rinvenute dalla Prefettura è di 859. Il numero dei votanti a verbale (pag. 29) è di 596»; anche nella Sezione 103 «le schede autenticate, utilizzate e no, rinvenute dalla Prefettura sono 590, n. 91 in più di quelle risultanti autenticate a verbale»; nella 106 «mancano nel conteggio 4 schede autenticate»; nella 107 altre 4; nella 109 altre 2; nella 110 cinque.



Quindi secondo i giudici «non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza, tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate» in 22 sezioni. «Il fenomeno deve essere valutato di rilevanza tale da incidere potenzialmente sul corretto risultato del primo turno elettorale», ed è «evidente - aggiungono - che dietro l'apparente minimo scarto (tranne i casi eclatanti delle sezioni 40, 73, 95 e 103) tra il numero delle schede autenticate come risultante dai verbali delle Sezioni sopra citate, e quello delle schede autenticate adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate, effettivamente rinvenute dalla Prefettura, può nascondersi il fenomeno della c.d. scheda ballerina (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all'elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell'urna non già quest'ultima ma quella consegnatagli all'esterno del seggio) destinato a incidere sulle correttezza del voto in maniera esponenziale e non determinabile a priori». Accuse pesanti che sicuramente avranno un seguito anche nella nuova campagna elettorale visto che i giudici hanno deciso che nelle 22 sezioni si rivoterà.