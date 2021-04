10 Aprile 2021

LA DECISIONE

Il processo Dirty Glass' approda a Latina. Sarà il Tribunale del capoluogo pontino a giudicare Luciano Iannotta, ex presidente del Terracina Calcio ed ex presidente provinciale di Confartigianato, l'imprenditore Luigi De Gregoris, Pasquale Pirolo, Natan Altomare, il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, il carabiniere Michele Lettieri Carfora, l'imprenditore di Latina Franco Cifra, Antonio e Gennaro Festa, Thomas Iannotta e Pio Taiani, arrestati il 16 settembre dello scorso anno. Lo ha deciso ieri mattina la prima sezione penale del Tribunale di Roma sciogliendo la riserva e accogliendo la richiesta sulla competenza territoriale fatta nella scorsa udienza dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia Claudio De Lazzaro, Luigia Spinelli e Barbara Zuin della Direzione Distrettuale Antimafia a fronte dell'istanza del collegio difensivo che puntava invece a spacchettare' il processo in quattro diverse sedi giudiziarie. Gli avvocati Renato Archidiacono, Luca Petrucci, Silvia Siciliano Gianmarco Conca e Oreste Palmieri avevano infatti presentato un'eccezione chiedendo che a giudicare i diversi reati dei quali sono accusati gli undici imputati - reati materia fiscale e tributaria, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico, rilevazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, sequestro di persona, detenzione e porto d'armi da fuoco - fossero i Tribunali competenti sui territori dove tali reati sono stati concretamente commessi vale a dire Roma, Latina, Benevento e Civitavecchia. Le estorsioni commesse dai pentiti Riccardo e Pugliese per conto di Iannotta sono state compiute a Latina, la bancarotta della Pagliaroli Vetri e la sua dichiarazione di fallimento sono stati trattati dal Tribunale di Benevento, alcune ricettazioni risultano essere state commesse a Roma e luoghi limitrofi mentre una frode è stata commessa a Civitavecchia. Ma il Tribunale di Roma ha detto no.

E. Gan.

