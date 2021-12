Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 09:56

Dall'altra sera l'antico maniero del castello di San Martino, a Priverno, già dimora estiva nel XVI secolo del cardinale Gallio, che ne volle la costruzione, nonché di alcuni Papi dell'epoca, brilla di ammiccanti luci natalizie e addobbi, rendendo ancor più suggestivo il castello.

Con i cancelli aperti per tutto il periodo natalizio e oltre, il Comune di Priverno, e in particolare la sindaca Anna Maria Bilancia e l'assessora alla cultura Sonia Quattrociocche, ne hanno voluto fare quest'anno dopo il periodo di pandemia un luogo accogliente anche nelle serate più buie valorizzando la struttura in maniera adeguata.

L'altra sera è stato inaugurato il lungo percorso del verdeggiante parco con le spettacolari luminarie natalizie accese. La strada porta al Castello di San Martino dove a ricevere i visitatori ci sono gli elfi colorati, nel loro tipico costume rosso-verde, Babbo Natale seduto sul trono, il giullare di corte, e tanti altri personaggi della tradizione che fanno da contorno alla singolare quanto spettacolare iniziativa.

Notevole, già alla inaugurazione, l'affluenza di pubblico e nei prossimi pomeriggi e serate si prevedono tante famiglie con i bambini, tanto più che l'ingresso nel parco e nel maniero è del tutto gratuito (come misura antiCovid, vi è obbligo di presentare il green pass, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento). Sulle luminarie quest'anno si è fatto di più rispetto ai precedenti anni tanto è vero che risultano spettacolari quelle rappresentate dalle stelle cadenti piazzate sul prato del parco, come se fossero appena cadute dal cielo, così pure il babbo Natale che sembra rincorrere un cuore rosso. Altrettanto belle sono quelle del lungo percorso dove, isolata dal contesto generale, vi è una grande slitta trainata dalle renne. Una volta arrivati all'interno del Castello al visitatore si pone una visuale molto spettacolare con un percorso interno per tutto il perimetro del maniero dove, oltre al paesaggio invernale fiabesco, che sarà la gioia dei bambini, troverà in ogni spazio interno visitato leccornie (dai prodotti tipici della zona a quelli romani e pontini, per arrivare infine ai prelibati dolci natalizi) con assaggi gratuiti.

Sandro Paglia

