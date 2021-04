24 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







L'INIZIATIVA

#Accendiamoilrispetto il progetto etico della società di pallavolo Top Volley con il supporto di AbbVie e il patrocinio del Comune di Latina e della Polizia di Stato giunge al sesto anno di vita. Con una novità, da questa edizione oltre al rispetto delle regole, tutte, e lotta al bullismo e al cyberbullismo, una piaga dell'uso dei social da parte degli adolescenti, si parlerà anche di inclusione delle diversità, contro ogni emarginazione. Destinatari del messaggio gli studenti delle scuole della provincia e non solo, che nelle edizioni passate erano stati coinvolti con conferenze in presenza dagli esperti e dai tecnici di AbbVie e della Polizia con i campioni della Top Volley. Con la pandemia gli incontri avvengono in streaming. Nella conferenza di presentazione, il questore di Latina, Michele Spina ha esortato a «stare vicini ai giovani e promuovere un dialogo costante basato sulla fiducia». «Il rispetto delle regole è fondamentale - ha sottolineato il questore - in un momento in cui la pandemia ha esacerbato i disagi. La Polizia di Stato ha molti progetti avviati sul rispetto della legalità». I social amplificano messaggi e comportamenti a volte con un linguaggio costruito con parole ostili e offensive che possono avere conseguenze gravi per chi ne è bersaglio. E c'è da considerare anche la possibilità di risvolti di carattere penale e risarcitorio che coinvolgerebbero le famiglie. «Pensare prima di agire» è il messaggio lanciato da Monica Sansoni, referente territoriale del Garante per l'Infanzia della Regione Lazio, in prima linea con Polizia postale e questura. Un'esperta di problematiche del web e dei rischi ai quali sono esposti i giovani. «I ragazzi sono costantemente on line - ha detto - ed è importante un'opera di prevenzione affinché si abituino a riflettere». Lo schermo del computer rappresenta un filtro illusorio che spinge alcuni a usare termini che non avrebbero certo usato in presenza. «Il rispetto parte anche dal linguaggio e dai toni spesso aggressivi - ha sottolineato il sindaco di Latina, Damiano Coletta - Come amministrazione abbiamo aderito al Manifesto contro le parole ostili perché dobbiamo recuperare un modo di comunicare che generi rispetto». E Massimo Righi, presidente e Ad di Lega Volley ha condiviso l'iniziativa della Top «perché è portatrice dei valori che sono alla base del nostro sport. In questo periodo difficile rispetto, solidarietà e inclusione sono iniezioni di fiducia grazie alle quali siamo riusciti ad andare avanti senza lasciare indietro nessuno». Daniele Sottile regista della Top Volley, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio è con #Accendiamoilrispetto dalla prima ora. «Ho sempre creduto in questo progetto che mi ha coinvolto sul piano sportivo e personale, essendo padre di due ragazzi che iniziano a usare la rete. Per me è stata una palestra di vita». Daniela Toia, direttrice del Polo di Campoverde di AbbVie, ha rimarcato come l'azienda farmaceutica abbia sposato il progetto per l'impegno in termini di responsabilità sociale verso il territorio in cui opera. Parole di incoraggiamento sono venute anche da Jacopo Mazzetti, Garante per l'infanzia della Regione Lazio mentre il presidente della Top Volley, Gianrio Falivene ha assicurato la continuità della società «a combattere questa battaglia per il rispetto delle regole».

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA