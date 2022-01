Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO A 5

Da 13 anni un punto di riferimento del futsal in provincia di Latina, l'Accademia Sport continua il suo percorso di crescita grazie all'attività nel settore giovanile, senza dimenticare la prima squadra e la formazione amatoriale. Il club presieduto da Marco Bertoni ha sempre creduto nella valorizzazione dei ragazzi del territorio e negli anni ha saputo togliersi diverse soddisfazioni. Oltre ai titoli in bacheca, ciò che ha reso orgogliosa la società di Latina è aver dato la possibilità a numerosi atleti di farsi largo nel calcio a 5 in ambito regionale e nazionale. L'ultimo periodo non è stato di certo semplice, ma l'Accademia ha saputo fare di necessità virtù come ammesso dallo stesso presidente: «Niente finisce, ma si trasforma. E così, a causa della mancanza di una struttura, ci siamo trasferiti a Borgo Carso dove non è stato possibile proseguire il discorso relativo alla scuola calcio. Abbiamo deciso quindi di dedicarci con particolare attenzione al vivaio e alla prima squadra che partecipa al campionato di serie D divenuto molto competitivo. Siamo assolutamente soddisfatti del lavoro svolto dal tecnico Adriano Capuzzo con l'Under 15, una scommessa vinta in primis dallo stesso tecnico che ha sempre creduto in questi ragazzi. Ha portato avanti negli anni un gruppo capace di migliorare settimana dopo settimana, che oggi si trova al secondo posto della graduatoria. Un piazzamento che dimostra la bontà dell'operato dell'allenatore e dei giocatori che anche durante la pandemia non hanno mollato di un centimetro». Oltre all'ottimo cammino in campionato da sottolineare anche la convocazione dei fratelli Simone e Riccardo Damiani nella rappresentativa regionale. La prima squadra allenata da Fabrizio Criscuoli si sta facendo largo tra le big del torneo di serie D, così come il quintetto amatoriale guidato da Roberto Ciaramella che punta al vertice.

D.M.

