C'è chi ha costruito una piscina 50 anni fa; chi ha ampliato un ex podere; chi ha eretto un capannone. Tutte opere abusive, secondo il Comune di Latina, che ieri ha emesso nuove ordinanze di demolizione. Sei, in particolare, quelle pubblicate ieri sull'albo pretorio dell'ente di piazza del Popolo. Spicca, tra tutte, quanto avvenuto in strada Selmo, tra Borgo Sabotino e il fiume Astura, peraltro su terreni di proprietà della Regione Lazio: secondo l'informativa del 21 aprile scorso redatta dalla Polizia locale, sarebbe stato ampliato l'ex podere 891 con un corpo scale, due tettoie sul fronte strada; cambio di destinazione d'uso della ex stalla, con sopraelevazione della stessa in corso di costruzione. Inoltre, sono stati costruiti quattro manufatti per civile abitazione, e tre adibiti a deposito; nonché fosse per lo scarico delle acque reflue, «senza che le parti fornissero le necessarie autorizzazioni, e diversi pozzi per l'approvvigionamento idrico».

Tutte opere considerate completamente abusive. Ma ci sono anche altre ordinanze: ad esempio, in zona H rurale, è stata rinvenuta una «piscina realizzata presumibilmente negli anni 1975-1980», con «veranda addossata all'abitazione principale, realizzata da circa 20 anni; due strutture in legno in prossimità della piscina, di recentissima realizzazione; una struttura in legno in corso di realizzazione, sottoposta a sequestro». Ancora: sempre in zona H rurale, c'è chi ha realizzato un «manufatto in laterocemento dotato di due ingressi autonomi, composto da due vani, due locali letto, un bagno e zona living cucina, interamente arredati e funzionali alla loro destinazione; esternamente copertura a tetto a falda unica, copertura lignea e pannelli Isopan; due locali tecnici in legno e lamiera; tettoia, in aderenza al primo manufatto, in materiale ligneo; ingresso al lotto, interamente recintato con paletti e rete metallica, attraverso cancello carrabile e pedonale». Sempre in zona H rurale in via dello Scopeto, diversi ampliamenti per civili abitazioni, con chiusure di terrazzi, realizzazioni di tettoie, cucine, depositi, il tutto tra il 2001 e il 2019. Ancora, un'altra ordinanza è a carico di 40 soggetti tra esecutori materiali e comproprietari, per il frazionamento di un lotto e per la realizzazione di abitazioni tra Farneto e Gorgolicino.

