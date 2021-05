14 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROCESSO

Si è conclusa con una condanna a otto anni di carcere la drammatica storia di abusi sessuali di un anziano che violentava in maniera sistematica le due nipoti, una maggiorenne, l'altra minorenne, entrambe affette da forme di disabilità. La sentenza è arrivata ieri mattina al termine del processo davanti al terzo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana che ha giudicato l'imputato colpevole di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e dalla loro disabilità.

LA RICOSTRUZIONE

L'uomo, poco meno che ottantenne e residente in un piccolo comune della provincia, era stato arrestato il 6 giugno dello scorso anno dai carabinieri della compagnia di Terracina al termine di una lunga e delicata indagine partita alcuni mesi prima. Ad allertare le forze dell'ordine erano stati gli assistenti sociali che già da qualche tempo seguivano le due ragazze, la cui madre era morta qualche anno prima. Dai loro racconti era emerso un quadro sconcertante: lo zio, cognato della mamma, andava spesso a trovare le nipoti nella loro abitazione isolata e ne aveva approfittato ripetutamente abusando di entrambe.

Secondo la ricostruzione degli investigatori e degli psicologi che hanno supportato le ragazzine, sono almeno otto gli episodi di abusi sessuali subìti nel corso del 2019: in sette occasioni si è trattato di palpeggiamenti nelle parti intime mentre in un caso l'uomo ha consumato un rapporto sessuale completo con una delle vittime, approfittando anche della loro condizione. Così per lui era scattato il provvedimento cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari che lo aveva posto agli arresti domiciliari.

Un nuovo dramma visto che appena due anni prima anche il fratello delle ragazze era stato accusato di abusi sessuali sulle sorelle e allontanato dal nucleo familiare salvo poi essere assolto. Ieri mattina il pm Giuseppe Miliano nella sua requisitoria ha ricostruito le fasi dell'indagine ricordando come il racconto delle vittime fosse risultato credibile e sottolineato la gravità degli abusi e chiedendo una condanna a otto anni e sei mesi di carcere per l'imputato, assistito dall'avvocato Massimo Basile.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA