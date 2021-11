Lunedì 15 Novembre 2021, 05:05

LE VIOLENZE

Un'indagine delicata ha consentito di scoprire una serie di abusi sessuali compiuti da un padre nei confronti dei suoi due figli, un maschio e una femmina, entrambi con meno di 15 anni. L'indagine, condotta dai carabinieri di Terracina, guidati dal capitano Francesco Vivona, ha consentito l'arresto di un cittadino tunisino di 39 anni, ora rinchiuso nel carcere di Rebibbia a Roma.

Gli abusi, secondo la ricostruzione degli investigatori, risalgono agli anni 2018 e 2019. Quando la moglie usciva, il padre restava da solo in casa e iniziava a molestare i figli, all'epoca molto piccoli. Per molto tempo gli episodi sono avvenuti nel totale silenzio dei bambini che, in tenerà età, non avevano gli strumenti per prendere consapevolezza di quanto stava accadendo. L'uomo ha poi deciso di tornare in Tunisia, lasciando la famiglia in Italia. A quel punto i bambini hanno cominciato a raccontare alla madre quanto accadeva quando lei non era in casa. La donna, spaventata, decise però di non presentare denuncia visto che ormai il marito era tornato in Tunisia. Ma nel mese di ottobre, il 39enne è improvvisamente tornato e, a quel punto, la donna si è recata dai carabinieri per raccontare tutto. Immediatamente è scattata la procedura prevista dal Codice rosso per tutelare la donna e i figli. Nel frattempo il 39enne stava tentando di portare la famiglia in Tunisia, chiedendo il ricongiungimento familiare, ma subito dopo la richiesta è stato bloccato dai carabinieri e sottoposto a fermo. Nei giorni successivi gli accertamenti della Procura di Latina hanno consentito di verificare gli episodi precedenti, anche quelli risalenti agli anni passati, arrivando all'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Marco Cusumano

