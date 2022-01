Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

Entra nel vivo la stagione dell'atletica leggera in attesa degli Assoluti di Ancona (26-27 febbraio). Proprio sulla pista dorica, nella prima uscita dell'anno, il mezzofondista setino Mohad Abdikadar (Aeronautica) ha duellato fino all'ultimo nei 1500 con il suo compagno di Nazionale Joao Bussotti (Esercito), che è stato però bravo ad imporsi in volata in 3.41.71. È di otto centesimi il vantaggio del livornese. che ha respinto il tentativo di rimonta del talento pontino, che ha chiuso in in 3.41.79: entrambi sono finiti a meno di un secondo dal proprio limite. Dietro cresce il 21enne Wilson Marquez (Siracusatletica), salito sul podio con 3.46.75: ha preceduto il vicecampione italiano juniores, Mario Roani, promessa del 2004 di Borgo San Michele, tesserato per la Nissolino Sport e seguito da Livio Mansutti. Ha firmato 3.54.66, segnale positivo in vista dei tricolori di categoria.

Da sottolineare sui 60 metri la prova del 29enne aviere veronese Giovanni Galbieri (campione europeo under23 a Tallinn 2015 e bronzo ai Mondiali allievi di Bressanone 2009), che ha centrato il minimo per i campionati iridati dal 18 al 20 marzo a Belgrado. Il suo 660 è frutto del lavoro di preparazione che da settembre, insieme ad Alessandro Nocera, sta svolgendo al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Nelle batterie era stato il più rapido demolendo di un decimo il suo personale dopo quattro anni.

