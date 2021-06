Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

«Tardivo avvio del porta a porta con scostamento tra dati previsionali del 2021 e proiezioni del piano industriale; nuovo contratto di servizio ancora da sottoscrivere». Sono solo alcune delle note dei revisori dei conti al Bilancio di previsione 2021 dell'Azienda per i beni comuni (Abc) di Latina, approvato ieri all'unanimità dei presenti (l'opposizione era uscita dall'aula virtuale) nella commissione Bilancio.

Il Bilancio ha ovviamente parere finale favorevole, ma nella relazione del 17 giugno, appena una settimana fa, i revisori dei conti osservano che «gli scostamenti rilevati tra i dati previsionali del 2021 e le proiezioni contenute nel piano industriale sono imputabili sia al mancato aggiornamento di quest'ultimo documento, sia al tardivo avvio del Pap, pertanto i dati risultano inevitabilmente non sempre comparabili». L'azienda quindi «deve provvedere quanto prima all'aggiornamento del piano industriale, permettendo di allinearsi con i fabbisogni economico-finanziari che caratterizzeranno la gestione aziendale negli esercizi futuri, in relazione anche al nuovo contratto di servizio concordato tra le parti e a oggi non ancora sottoscritto». Inoltre, «il bilancio non evidenzia in maniera esplicita l'indicazione dei contributi ricevuti o deliberati a favore dell'ente, comunque dettagliati e ricostruiti nei chiarimenti forniti, e l'indicazione dei saldi iniziali, patrimoniali e finanziari».

Note non di poco conto, poste a carico di un Bilancio di previsione 2021 che segna un valore della produzione di 15.760.225 euro. Dato che andrà a salire mano a mano negli anni: 18.504.748 euro nel 2022; 19.081.849 euro nel 2023, quando il porta a porta, e quindi il nuovo sistema di raccolta differenziata, sarà a regime in tutto il territorio comunale. Smaltiti nel 2021 i costi per l'acquisto delle attrezzature, saranno infatti i costi del personale a salire: dai 9,2 milioni di euro del 2021 ai 10 del 2022, ai 10,3 del 2023, accanto a quelli per materie prime e servizi.

Ieri il Cda di Abc ha approvato ulteriori atti relativi alla gara per la distribuzione, a metà luglio, delle attrezzature del porta a porta per il prossimo step, in Q4 e Q5. Come ha ricordato ieri il direttore generale Silvio Ascoli, «dopo l'avvio a marzo per i primi 20mila abitanti a Latina Scalo e nei borghi Faiti, San Michele e Piave, cui si aggiungerà Podgora, da luglio a settembre diventeranno 40mila i cittadini servizi con il nuovo metodo; tra ottobre e dicembre 2021 saranno 60mila; a settembre 2022 saranno tutti gli abitanti di Latina». Entro la fine del 2021, la raccolta differenziata sarà al 38-40%, mentre, a fine 2022, è previsto il raggiungimento di una percentuale tra il 65 e il 70%; nei quartieri in cui è stata già avviata a marzo, invece, si è già oltre il 70%. «È un passaggio epocale per la città», ha asserito l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, mentre per il collega alle Partecipate, Paola Briganti, «i cittadini vedranno un impatto invariato delle bollette in questa fase, che pure aumenta la parte dei costi in virtù degli importanti investimenti fatti».

