LA DELIBERA

Oltre 143mila euro di canone annuo, e un'indennità pregressa di 231.424 euro dal 1 gennaio 2018. A tanto ammonta l'affitto della sede di via dei Monti Lepini per l'Azienda dei beni comuni di Latina. La giunta comunale ha approvato l'indirizzo per un contratto di affitto, a tre anni di distanza dalla nascita della società. Lo scorso 20 di febbraio, nel Consiglio comunale (uno degli ultimi svolti in presenza prima dell'emergenza Covid) in cui furono approvati gli atti fondamentali della società per il 2020, alle critiche dell'opposizione sul fatto che ancora non ci fosse un contratto di affitto, il direttore generale Silvio Ascoli rispose che «lo stiamo definendo». Ora è pronto. La delibera di giunta è un atto di indirizzo e conduzione della porzione di complesso immobiliare in cui opera la società in via dei Monti Lepini (resta del Comune la porzione dell'isola ecologica).

La società, infatti, «è ente di diritto pubblico diverso dal Comune, da cui dipende funzionalmente, e rientra tra enti la cui attività, pur se votata al perseguimento di un interesse pubblico, ha per oggetto l'esercizio di impresa, e agisce quindi con regole di economicità perseguendo il pareggio di bilancio: non ci sono quindi deroghe normative per la non assoggettabilità di oneri di concessione verso il Comune nella frazione di beni». Abc deve quindi pagare il canone al Comune per la sede societaria, complesso industriale per il quale piazza del Popolo nel 2018 ha svolto apposita valutazione del canone, considerando che su una superficie totale di 10.841 metri quadri ci sono un fabbricato di 800 metri quadri e l'impianto di pesatura e deposito temporaneo, della superficie di 5.500 metri quadri. Fatta la stima, che ammonta a 160.419 euro annui, il 26 febbraio 2020 il dirigente del settore incontra i vertici di Abc evidenziando come «è stato richiesto di dotare l'Azienda di un titolo legittimante l'attuale occupazione del complesso immobiliare con la sottoscrizione di un contro di locazione con la possibilità di prevedere opere a scomputo sulla locazione».

E la stessa Abc «ha più volte rappresentato la necessità di interventi di straordinaria manutenzione sul complesso». Dai 160mila euro di stima, vengono poi sottratti i 17.394 euro dell'area adibita a isola ecologica, dando così un totale di 143.026 euro; da questa cifra, infine, potranno essere scomputati gli oneri per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari e effettuati direttamente dall'Azienda speciale.

An.Ap.

