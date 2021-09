Sabato 4 Settembre 2021, 05:04

RIFIUTI

Altri quarantamila abitanti serviti dal porta a porta, con un obiettivo di raccolta differenziata comunale del 40% entro fine dicembre, e di copertura dell'intera città entro l'estate 2022. E questo perché, «dopo questo secondo step di estensione del porta a porta, sui quartieri Q4 e Q5 (Nuova Latina e Nascosa, ndr), Borgo Podgora e area extraurbana di Borgo Piave, non ci sarà uno stop and go verso il terzo step, come avvenuto tra il primo e il secondo, ma si continuerà direttamente, proseguendo con via Litoranea (Sabotino e Grappa), poi con l'area Montello e Santa Maria, andando progressivamente verso il centro della città. A inizio estate verificheremo la situazione, se sia il caso di iniziare subito anche la Marina, o se sia il caso, per quella zona, di aspettare settembre». Così il direttore generale dell'Azienda per i beni comuni di Latina, Silvio Ascoli, ha presentato ieri il secondo step di ampliamento del servizio di raccolta rifiuti urbani porta a porta dopo quello partito a marzo in Latina Scalo e nei borghi Piave, San Michele e Faiti.

CENSIMENTO UTENZE

Il censimento delle utenze e la distribuzione dei kit di mastelli e sacchi avverrà a partire da lunedì. La partenza del nuovo servizio è programmata a partire da lunedì 27 settembre, procedendo dal quartiere Nascosa (Q5) e in progressiva estensione sul quartiere Nuova Latina (Q4), Borgo Podgora e area extraurbana di Borgo Piave. Mano a mano che procederà l'avvio del servizio, saranno progressivamente rimossi i cassonetti stradali, e partiranno servizi di pulizia, controllo e sanzioni per eventuali abbandoni di rifiuti sulla strada.

DIFFERENZIATA ALL'80%

Alla luce dei risultati ottenuti a Latina Scalo e negli altri borghi partiti a marzo, compresi tra il 78% e l'83% di raccolta differenziata, Abc punta a raggiungere l'obiettivo dell'80% anche in questi ulteriori quartieri. Tra gli altri risultati raggiunti, il secco precipitato dal 70% al 20%, l'umido passato dal 10,7% al 31,5%, plastica e metalli dall'8 al 13%, la carta dal 5,5% al 9,6%, il vetro da 0,5% a 9,9%.

GIORNI E MODALITA'

Tre saranno i kit distribuiti: in area urbana, 4 contenitori da 30 litri l'uno rispettivamente per carta, plastica e metalli, vetro e secco non riciclabile; 1 contenitore sottolavello da 10 litri per l'umido, 1 contenitore da esposizione dell'umido da 25 litri; ecocalendario e sacchi per l'umido. In area extraurbana, i contenitori saranno carrellati da 120 litri; per le utenze non domestiche, le dimensioni dipenderanno dai rifiuti prodotti. Relativamente alle prese, in contesto urbano ci saranno 2 passaggi alla settimana per il secco non riciclabile, 3 per l'umido, 3 per plastica e metalli, 1 per la carta e 1 per il vetro; in area extraurbana, 1 volta ogni 2 settimane per il secco non riciclabile, 2 volte la settimana per l'umido, 1 volta la settimana per plastica e metalli, 1 volta ogni 2 settimane per la carta, 1 volta al mese per il vetro.

L'APP

Comunicati ieri anche i dati di utilizzo dell'app Junker, che legge i codici a barre dei materiali e indica come conferirli, da marzo, è stata scaricata da 11.570 famiglie, con 154mila interrogazioni di prodotti, 77mila ricerca per punti di interesse e 1.700 segnalazioni. «Abc rappresenta una buona pratica - ha dichiarato il sindaco di Latina, Damiano Coletta - e non bisogna dimenticare, guardando i risultati raggiunti, che si veniva dal fallimento della Latina Ambiente. L'obiettivo ora è non solo raggiungere elevati livelli di differenziata oltre il 70%, ma soprattutto raggiungere la tariffa puntuale: si pagherà in base alla quantità di rifiuto prodotto».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA