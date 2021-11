Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

SPOGLIATOI

BARI Un plauso ai suoi ragazzi per quanto di buono hanno fatto vedere in casa della capolista. Mister Di Donato è amareggiato solo dal risultato, ma non della prestazione dei suoi che hanno giocato una grande gara. E cosa dire questo giovane gruppo - rimarca subito il tecnico -. Abbiamo affrontato e giocato per larghi tratti alla pari una grande squadra che merita la prima posizione in classifica. Mi sono piaciuti i mei per lo spirito con cui hanno affrontato una grande compagine e con l'approccio alla gara che hanno messo subito in campo. Non dimentichiamo che siamo la squadra più giovane del raggruppamento. A testa alta, nonostante il risultato. «Si, perchè abbiamo giocato a viso aperto con una signora squadra - ammette ancora il tecnico del Latina -, una compagine che ha giocatori di categoria superiore e che ti fanno la differenza in qualsiasi momento, ma i miei ragazzi hanno giocato senza timori reverenziale e le occasioni create ne sono una dimostrazione».

In effetti il Latina non ha demeritato ed il passivo non indica quando di buono fatto da Esposito e soci al San Nicola. «Abbiamo avuto anche delle nitide palle-gol - rilancia -, ma non siamo stati fortunati. Lavoriamo per il futuro, questi ragazzi hanno ampi margini di crescita, prima o poi arriverà anche un pizzico di fortuna. Solo sbagliando s'impara». Domenica prossima arriva il Catania, altra compagine con calciatori di categoria superiore. «Non dobbiamo porci limiti e non dobbiamo mai guardare la classifica degli avversari - ripete ancora Di Donato -. Abbiamo delle potenzialità e dobbiamo dimostrarle ma solo se rimaniamo tutti concentrati e solidi a livello mentale. Assicuro che c'è impegno, voglia di esserci e di onorare la maglia. In campo dimostriamo di essere una buona squadra ma non ancora matura. Abbiamo lasciato diversi punticini per strada, un pò ci mangiamo le mani. Manteniamo i presupposti mai venuti meno fino ad ora - conclude - come la dedizione che ci mettiamo e il buon clima che abbiamo creato nello spogliatoio. Un motivo in più per alimentare la voglia di rimetterci in cammino verso il nostro obiettivo finale»

Antonio Villani

© RIPRODUZIONE RISERVATA