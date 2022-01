Domenica 9 Gennaio 2022, 05:03

GAETA

L'idraulico con la passione del canto. Nel sesto e ultimo appuntamento con le audizioni al buio (Blind Auditions) di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici su onda su Rai1, il gaetano Mimmo Santi non è riuscito a staccare il biglietto per le semifinali non convincendo il giudice Gigi D'Alessio. «Peccato non avercela fatta, ma essere qui davanti a voi è per me già una vittoria», ha spiegato dopo il suo intervento musicale, rivolgendosi agli altri giudici del talent show, Orietta Berti, Loredana Bertè e Clementino. Il 63enne concorrente, che si è esibito sulle note di Tutto il resto è noia, di Franco Califano, ricorda i primi tempi quando era piccolo e cominciava a canticchiare nella sua città natale: «Cera una radio alla fine del vicolo di mia nonna e verso l'ora di pranzo partiva una trasmissione. All'epoca avevo 7 anni e i ragazzi più grandi di me mi facevano cantare davanti alle navi americane. Sul battello intonavo loro le canzoni in napoletano e sentendo la mia voce bianca si sono subito innamorati. Ci lanciavano dalla nave doni, cioccolata, vestiti e dei penny. Poi ci dividevamo quello che avevamo guadagnato quel giorno. Sono un idraulico, ma dentro sono stato sempre un cantante». Il cantautore napoletano Gigi D'Alessio, alla fine della perfomance, ha speso parole d'elogio per Santi: «Ti devo ringraziare perchè hai ricordato un altro pezzo di storia della musica italiana».

An.Gio.

