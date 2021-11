Venerdì 19 Novembre 2021, 05:05

AMBIENTE

A Sabaudia, città ricompresa nel Parco Nazionale del Circeo, nascerà il Centro di Eccellenza internazionale per l'ambiente e la cura del territorio. Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato ieri mattina, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, assieme al comandante generale dell'Arma, il generale Teo Luzi, un protocollo d'intesa che coinvolge anche il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, il Ministero della Difesa e il Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, per promuovere il comparto della Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma riqualificando il Centro di Addestramento Forestale di Sabaudia a Centro di Eccellenza Interazionale in materia ambientale, forestale, di biodiversità e di gestione di aree naturali, a connotazione addestrativa. «L'idea portante si basa su una partnership istituzionale con le Agenzie ONU di riferimento per le questioni ambientali, con le quali promuovere piani di formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo ha spiegato il comandante generale Luzi - Il Centro permetterà di integrare elementi di governance ambientale presso Stati che necessitano di acquisire abilità ed esperienze, affinchè il loro sviluppo economico sia anche sostenibile sul piano ecologico. Notevole è anche la collaborazione tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha permesso di avviare corsi di formazione in Ruanda, Uganda, Namibia e Zambia per il personale di sorveglianza dei parchi contro il dilagante fenomeno del bracconaggio».

All'incontro di ieri mattina erano presenti anche gli Ufficiali frequentatori del 14° corso di specializzazione per Addetti al Comando Carabinieri Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica. Nel corso dell'incontro il Ministro ha illustrato la missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica di competenza del dicastero, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Ambiente. A tale strategica missione, ha spiegato il ministro Cingolani, sono stati destinati 69 miliardi di euro d'investimenti europei, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa ed inclusiva..

