Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

CANOTTAGGIO

Archiviate le festività natalizie la nazionale di canottaggio torna ad allenarsi a Sabaudia. Il direttore tecnico Franco Cattaneo ha convocato 61 atleti, tra uomini e donne, la quasi totalità dei quali appartiene a gruppi sportivi militari che hanno sede nella città pontina, che dal 10 al 23 gennaio si ritroveranno sul lago di Paola per il primo collegiale dell'anno programmato presso le sedi della Marina Militare, delle Fiamme Gialle, delle Fiamme Oro e dei Carabinieri. Con questo raduno continueranno i test e la preparazione in vista degli impegni internazionali della prossima stagione agonistica con il primo appuntamento fissato già ad aprile, dall'8 al 10, con la 36^ edizione del Memorial Paolo d'Aloja in programma a Piediluco. Della lista dei convocati fanno parte Stefano Oppo, Laura Meriano, Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Niels Torre dei Carabinieri; Jacopo Frigerio, Matteo Lodo, Niccolò Pagani, Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Simone Venier, Giuseppe Vicino, Alfonso Scalzone, Giacomo Gentili, Valentina Rodini, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Alessandro Bonamoneta delle Fiamme Gialle; Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta, Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati, Davide Mumolo, Federica Cesarini, Davide Comini, Matteo Della Valle, Stefania Buttignon delle Fiamme Oro; Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares, Antonio Vicino, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Cesare Gabbia, Davide Verità della Marina Militare. Dello staff tecnico della prima squadra è entrato a far parte anche il tre volte campione olimpico Agostino Abbagnale (Seul 1988, Atlanta 1996 e Sydney 2000), che manterrà anche l'incarico di responsabile tecnico del College Remiero Giovanile di Piediluco.

Ebe Pierini

