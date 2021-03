31 Marzo 2021

A distanza di oltre 100 giorni dalla splendida doppietta sui 200 e 400 stile libero torna a Riccione, teatro degli Assoluti primaverili in vasca lunga, il fuoriclasse Matteo Ciampi, che si gioca nella piscina romagnola il pass per Tokyo (24 luglio-1 agosto) nelle sue distanze preferite. Ai Giochi Olimpici è già dentro la 4x200 sl, che fece il minimo ai Mondiali sudcoreani di Gwangju 2019, dove firmò la migliore prestazione italiana in assoluto con 7'0497. Con i compagni Filippo Megli, Stefano Ballo e Stefano Di Cola (il quartetto di bronzo agli Europei di Glasgow 2018) nelle batterie c'era anche il 24enne di Latina, che fu impeccabile in seconda frazione con 1'4642. Per realizzare l'impresa dovrà fare la gara perfetta - sui 400 vanta il 3° tempo con 3'4729 - tenendo d'occhio i colleghi di Nazionale: dal bolzanino Stefano Ballo (1° nella starting list con 1'4581) al fiorentino Filippo Megli e al barese Marco De Tullio, che insieme al bronzo olimpico di Rio 2016, il labronico Gabriele Detti, è già in possesso della carta per Tokyo. Ne è consapevole il latinense che a fine anno trascinò i seagull (la mascotte del Livorno Aquatics) alla promozione nella serie A1: Gli avversari sono gli stessi di sempre, non mancherà qualche outsider ma stavolta in palio c'è il biglietto per le Olimpiadi. Sin dalle batterie il livello sarà altissimo e bisognerà cercare di dosare le energie. Ma parto forte con l'obiettivo di conseguire anche il minimo per gli Europei di Budapest, chiosa Ciampi. Gli Assoluti di Riccione saranno anche una vetrina per saggiare la condizione nei 100 e 200 sl di Rachele Ceracchi (Cs Carabinieri/Aniene), la velocista di Latina che è al rientro da un infortunio e dal Covid. Infine riflettori puntati sul gigante di Borgo Sabotino Devid Zorzetto (Esercito/Tiro a Volo), di scena nei 50 e 100 farfalla e 50/100 sl e sul gaetano dell'Aniene Alessandro Baffi (50/100/200 dorso e 200 misti).

