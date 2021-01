© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Benacquista Latina senza scampo sul parquet della Orasì Ravenna, travolta da una grandinata di bombe scagliate dal quintetto romagnolo che vince per 95-76 (pt 23-23, st 44-41, tt 70-60) in virtù di una beneficiata imprevista nel tiro pesante. Nelle sette gare giocate prima di ieri, Ravenna aveva tirato col 29% dall'arco dei 6.75, insaccando, in media, poco più di 6 tiri sui 22 presi in ogni match. Contro la Benacquista il team della città dove è sepolto Dante Alighieri ha sciorinato una prestazione mostruosa nel tiro da tre, chiudendo con 16/26 (61%) e ben 7 giocatori che siglano almeno una tripla.Latina, ha fatturato comunque un ottimo 9/18 da tre, ha perso meno palle del solito (14 contro le 20 delle ultime tre gare) ma è riuscita a tener testa agli ispirati avversari solo nei primi due quarti di gara.Clamorosa soprattutto la performance da tre dei lunghi di Ravenna: Givens nelle 7 gare giocate aveva 2/11 (ieri 3/3) mentre Simioni 2/8, ieri 5/7. Netta pure la supremazia del quintetto vincente al rimbalzo: 10 carambole in più degli avversari.LA PARTITAAvvio subito scoppiettante, con James che infila la prima tripla di serata, mentre Lorenzo Baldasso ne piazza due in sequenza per i nerazzurri: 9-9 al 5'. Ravenna tenta il primo allungo (21-16 dopo 8') ma la Benacquista risponde con un break di 14-4 a cavallo di primo e secondo quarto, scappando su quello che sarà l'effimero massimo vantaggio di serata: 30-25.Ma basta fermare il match per interrompere l'arrembaggio latinense: Ravenna in uscita da un time-out piazza un parziale di 6-0 tornando a galla (31-30). Latina sigla l'ultimo vantaggio (34-31) con un canestro di Lewis, ma due palle perse di Passera sul 36-36 e poi sul 39-38 per i rivali frenano Latina. Nella seconda metà di gara Ravenna innesta il turbo, sbagliando pochissimo: il parziale della ripresa dice 51-35 per la Orasì che allunga senza farsi più acchiappare, arrivando fino sull'81-63 grazie a un fantascientifico di 8/11 nelle triple in meno di un quarto d'ora di gioco.Mancano 6' al termine, ma la sfida è chiusa. Per Latina, stavolta, nessun rammarico: Ravenna è stata superiore.IL TABELLINOOraSi Ravenna: Givens 22 (5/7, 3/3), Simioni 19 (2/2, 5/7), Cinciarini 13 (2/4, 2/6), Denegri 11 (1/3, 1/1), James 9 (1/6, 2/3), Oxilia 8 (4/8, 0/2), Venuto 6 (2/3 da tre), Chiumenti 4 (1/2), Maspero 3 (1/2 da tre), Laghi, Vavoli.All. Cancellieri.Benacquista Latina: Raucci 18 (5/8, 1/1), Baldasso 15 (0/3, 5/9), Benetti 13 (2/6, 3/4), Gilbeck 10 (3/6), Lewis 8 (4/10, 0/3), Mouaha 8 (3/4), Passera 4 (1/4), Bisconti, Piccone (0/1, 0/1), Hajrovic ne.All. Gramenzi.Arbitri: Chersicla (Lc) Barbiero (Mi) Pazzaglia (Pu)Note - Tiri liberi: Ra 15/16, Lt 13/15; da due: Ra 16/30, Lt 18/41; da tre: Ra 16/26, Lt 9/18. Rimbalzi: Ra 35 (Simioni 6) Lt 25 (Baldasso 5). Assist: Ra 27 (James, Venuto 5) Lt 14 (Passera 7)Stefano Urgera