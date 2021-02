© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOUn immenso rettangolo, una realizzazione recente nel cuore di una zona di Latina per anni reclusa tra via Ezio e piazza Moro. Tanto recente da essere stata riconosciuta come piazza e intitolata appena 3 anni fa a Ilaria Alpi, la giornalista della Rai, uccisa, insieme al suo operatore Miran Hrovatin, in Somalia nei primi anni '90, in circostanze ancora da chiarire del tutto. Eccola, oggi, piazza Ilaria Alpi: palazzi, quasi 270 appartamenti, un migliaio di residenti, lunghi porticati che custodiscono al loro interno i primi, timidi, presidi di una quotidianità ancora priva di identità. L'ufficio postale, con la lunga coda di utenti dettata dal Covid, e accanto il Postamat, con analoga fila; il bar, la pizzeria a taglio; uno studio di fisioterapia; uno di manicure; l'edicola-tabacchi-cartoleria. E la chiesa, intitolata a Santa Chiara, cinta ancora dalle reti di cantiere, che presidia il lato corto di fondo della grande comunità della piazza. Al centro, l'ampio spazio verde, l'agorà in cui si incontrano storie di vita: una signora porta a spasso i suoi due cagnolini e si lamenta: «Se qui portano a spasso i cani grandi, magari li lasciano liberi, io come faccio?». Davanti alla chiesa, via degli Elleni, che si vorrebbe chiudere e trasformare in una estensione del sagrato. Accanto all'edificio di culto, inaugurato 3 anni fa, e tuttora da rifinire, verso via dei Romani sorge tuttora un bosco, dalle piante rigogliose e impenetrabili; tracce di pneumatici nel fango e un tappeto di fazzoletti per terra, narrano di fugaci incontri d'amore. Ovunque, ai margini del boschetto, rifiuti di ogni genere; arriva un piccolo furgoncino con cassone, ne scende un operatore ecologico che, munito di ramazza, pone rimedio.Davanti alla chiesa, solo un paio di lampioni, con la zona che resta in ombra nella notte. Proprio lì dove sorgono anche due casupolette: sono le scale di emergenza dei parcheggi sotterranei dei condomini. Lì dietro, spiega una signora, «di notte è meglio non avventurarsi». Il centro della piazza è però vivo di giochi di fanciulli. Bimbi che ora hanno un parco attrezzato: altalene, castelli, scivoli, panchine.L'AREA LUDICA«È un parco che continuerà a crescere, con altri progetti con i quali contiamo di intercettare altri finanziamenti - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune, Emilio Ranieri, ieri, nel corso dell'inaugurazione dei giochi, un'area costata circa 100mila euro - qui c'è una densità abitativa importante, i residenti ci pongono diverse richieste, ma abbiamo messo a posto 38 aree giochi, tra piccole, grandi e nelle scuole. Molte altre sono in fase di realizzazione, in particolare stiamo lavorando a quella per il parco Falcone e Borsellino». «È giusto che ci siano spazi fruibili per la collettività e ringrazio il comitato di quartiere, che si è sempre posto in maniera costruttiva nei confronti dell'amministrazione - gli ha fatto eco il sindaco, Damiano Coletta - Latina è stata scelta come Comune di riferimento nell'ambito della Regione Lazio, per essere la città dei bambini. Essere una città per i bambini, significa essere una città per tutti».«È una grande soddisfazione: quello spazio non era nemmeno riconosciuto come verde pubblico, 5 anni fa - spiega Riccardo Colabattista, presidente del Comitato piazza Ilaria Alpi, un tempo Comitato via degli Elleni - ora è un parco giochi. Un percorso nato 4-5 anni fa, dai cittadini, 3 anni fa donammo il progetto di piazza al Comune, che si impegnò a realizzarlo. Non è un punto di arrivo, ma sono stati già risolti dei problemi, anche se tanti ancora ne restano: l'illuminazione e la viabilità per primi».Andrea Apruzzese