Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:02

A: Nuova direttrice generale per la Asl di Latina. Arriva Silvia Cavalli, dalla Roma 2, e tra i primi provvedimenti che adotta c'è la revoca dei concorsi sospetti. L'azienda sanitaria sarà poi travolta dallo scandalo con arresti eccellenti per le prove truccate.

B: Ucciso barbaramente a Formia, al culmine di una rissa, Romeo Bondanese, ragazzo di appena 17 anni. È il 16 febbraio, ultimo giorno di carnevale. Successivamente saranno arrestati i presunti assassini. Indagato per la rissa anche il cugino

C: Cisterna perde un personaggio simbolo: l'ex sindaco e protagonista di più di 30 anni di vita politica, Mauro Carturan, muore l'1 luglio. Era stato sfiduciato pochi mesi prima.

D: Due ergastoli e due condanne - a 27 e 24 anni - per l'omicidio di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna assassinata nel 2018 al quartiere San Lorenzo di Roma.

E: Elezioni, conferme e novità in provincia. Damiano Coletta vince al ballottaggio e resta sindaco, Gerardo Stefanelli si conferma al primo turno a Minturno, Lidano Lucidi è il nuovo sindaco di Sezze, Gianluca Taddeo di Formia e Valentino Mantini di Cisterna. Eletti i primi cittadini anche a Itri, Castelforte, Roccasecca, Norma, Pontinia, Priverno e Sperlonga. Un'intesa tra civici, Pd e Forza Italia porta Stefanelli alla presidenza della Provincia.

F: Fondi crocevia di una banda che trasportava oltre 75 chilogrammi di droga e un arsenale composto di armi ed esplosivi. Sette arresti alla vigilia di Natale, tra loro vecchi esponenti della malavita pontina e qualche giovane rampante. Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri.

G: Svolta nella vicenda della rapina al Golf Club di Aprilia dell'estate 2020. Durante un controllo dei carabinieri si toglie la vita il domestico filippino che lavorava per la famiglia Lanza, sono ritrovate delle armi, un paio di mesi dopo scattano gli arresti della banda grazie alle celle telefoniche della zona del colpo. Il domestico era stato il loro basista.

H: Come gli hub vaccinali, presìdi indispensabili con la pandemia da Covid 19. Il più grande è quello dell'ex Rossi Sud, a Latina, ma praticamente in ogni centro del territorio è stato possibile ricevere il vaccino. Premiati dalla Regione gli operatori sanitari in prima linea per le somministrazioni.

I: Viene ucciso in Congo, mentre difende l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere originario di Sonnino Vittorio Iacovacci. Cordoglio unanime e folla alle esequie nell'abbazia di Fossanova. Il militare, che al rientro in Italia avrebbe dovuto sposarsi, è morto in un agguato nel quale ha perso la vita anche l'ambasciatore. Arrestati in Africa i presunti autori dell'imboscata e del delitto.

J: Vale a dire Marcel Jacobs, vincitore dei 100 metri e della staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, ma insieme a lui anche Gianmarco Tamberi e la nazionale di Ciclismo, altri protagonisti e medagliati azzurri nei Giochi. Soddisfazioni pontine anche dal canottaggio, con il primo storico oro femminile, e dal nuoto con la qualificazione di Ciampi alle finali della staffetta 4x100.

K: Kiwi, settore in difficoltà per la morìa dell'apparato radicale. Il frutto simbolo del territorio a nord della provincia, con produzione di 4 milioni di quintali l'anno, rischia di scomparire o comunque di ridimensionare il volume d'affari delle aziende agricole.

L: Tornano i lupi al Parco nazionale del Circeo. È il 22 aprile quando l'Ente parco diffonde le immagini e sottolinea l'importanza del ritorno dell'animale per l'ecosistema.

M: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Ventotene per gli 80 anni del Manifesto di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni e per la quarantesima edizione del seminario federalista. Le risposte ai partecipanti su difesa comune Ue, sbarchi, Afghanistan, Costituzione, attualità del Manifesto.

N: Nuova Zelanda, nella sfida di Luna Rossa ci sono i protagonisti pontini Romano Battisti, 34enne grinder di Priverno e vice campione olimpico di canottaggio a Londra 2012, Gerardo Siciliano da Latina, addetto agli alberi e Angelo Napolitano, anche lui del capoluogo, responsabile delle manutenzioni. Vinta la Prada Cup, persa in finale la sfida con New Zeland.

O: Dalle parole ai primi fatti per i nuovi ospedali del Golfo, da realizzare a Formia, e Latina. Si è arrivati alla fase della progettazione esecutiva nel primo caso, di affidamento della stessa nel secondo. Investimenti per circa 400 milioni di euro.

P: Muore il 3 agosto nella sua casa di Borgo Podgora lo scrittore Antonio Pennacchi, aveva 71 anni. Il fasciocomunista vincitore del premio Strega con Canale Mussolini stroncato da un attacco cardiaco. Cordoglio nel mondo della cultura, grande partecipazione alla camera ardente e all'estremo saluto.

Q: Crolla la qualità della vita secondo l'annuale indagine del Sole 24 Ore. La provincia pontina passa dal 69° all'82° posto in Italia, ultimo per quanto riguarda la regione Lazio.

R: Con l'operazione Reset coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia viene inferto un duro colpo al clan Travali. 19 arresti, grazie anche ai racconti dei pentiti, con la successiva chiusura del cerchio per l'assassinio di Massimiliano Moro nell'ambito della guerra criminale del 2010.

S: Studenti protagonisti dell'ultima parte del 2021, con l'occupazione del liceo classico Alighieri e di altri istituti del capoluogo. Chiedono sicurezza nelle scuole, uso delle palestre, migliore gestione della didattica a distanza quando scattano le quarantene.

T: Tutti ne abbiamo fatto almeno uno, il 2021 sarà ricordato come l'anno dei tamponi. Rapidi o molecolari, in farmacia o addirittura fai da te, le lunghe file all'inizio e alla fine dell'anno speriamo diventino presto un brutto ricordo.

U: Entra in funzione anche a Latina il numero unico per le emergenze 112. Una sola centrale operativa per quello che succede sul territorio, dalla sanità ai fatti di cronaca. Un inizio in sordina, ma le cose stanno migliorando.

V: Le vertenze sindacali, quelle che purtroppo continuano a registrarsi. Dal caso simbolo della Sicamb a quello dei lavoratori nelle mense e nei servizi ospedalieri, passando per Corden Pharma e la chiusura di Panorama.

W: I Daspo di Willy, decretati dopo la barbara uccisione di Willy Monteiro Duarte a Colleferro e grazie ai quali si tengono lontani dai locali pubblici gli autori di risse. Oltre 400 quelli comminati dal questore di Latina, Michele Spina.

X: Lo Xylosandrus, specie molto invasiva di coleottero che ha dato tanti problemi alle attività produttive, soprattutto alle coltivazioni florovivaistiche del territorio pontino.

Y: Ovvero young, giovani. Quelli che entrano in consiglio comunale a Latina, per esempio, ma anche coloro che fanno impresa o organizzano eventi culturali. Un fermento che coinvolge.

Z: Vincenzo Zaccheo e la fine di un'era. Sfiora la vittoria al primo turno alle elezioni di Latina, ma viene sconfitto al ballottaggio da Damiano Coletta che recupera oltre 20 punti e relega il noto protagonista della vita politica pontina all'opposizione.

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA