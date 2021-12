Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

NUOTO

Pioggia di medaglia per gli Atleti della Polisportiva Hyperion di Latina ai campionati Italiani di nuoto organizzati dalla FISDIR (Federazione Italiane Disabilità intellettive e relazionali) che si sono svolti dal 25 al 28 novembre a Lecce.

Dopo 2 anni di stop per la pandemia ripartono le gare, e ripartono alla grande, con ben dieci società sportive partecipanti arrivate da tutta Italia con i propri atleti pronti a tre giorni di gare nell'acqua della Piscina OutLine.

Per la polisportiva Hyperion di Latina hanno partecipato Martina Screti, che ha vinto l'oro nei 50 farfalla e nei 50 Rana, Gaia Screti argento nei 50 SL e oro 50 Dorso; Francesco Mincica, sesto nei 50 SL e bronzo nei 25 farfalla; Francesco Nanni, terzo posto nei 25 dorso e secondo nei 50 dorso; Emanuele Galeazzi, primo nei 50 farfalla e secondo nei 50 SL. Oltre alle gare individuali i ragazzi sono stati impegnati in due staffette, ottenendo in entrambe le competizioni il primo posto. Oro dunque nella staffetta 4x25 mista/misti e primo posto nella staffetta 4/25 Sl/misti.

«L'impegno dei ragazzi, e le loro performance hanno consentito alla Polisportiva Hyperion di aggiudicarsi anche il tero posto nella classifica finale a squadre di Coppa Italia, salendo sul podio con grande sorpresa e grande soddisfazione» spiegano dalla Polisportiva.

Nella coppa Italia si sommano i punti raccolti da ogni atlteta e Latina con 5 atleti era la squadra con meno presenze, ma gli ottimi tempi e risultati dei ragazzi hanno permesso loro di salire sul podio.

