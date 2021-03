7 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







BOXE

A Latina andrà in scena un altro grande appuntamento pugilistico. Dal 26 al 28 marzo si disputerà infatti il Torneo Regionale Esordienti Schoolboys/girls, Junior e Youth, rigorosamente a porte chiuse. Le iscrizioni, già aperte, si concluderanno l'11 marzo e il requisito essenziale sarà quello di non aver combattuto prima del 2021. «Quando è uscita la circolare ha sottolineato il presidente dela Boxe Latina, Mirco Turrin abbiamo presentato domanda, puntiamo da sempre sul settore giovanile. Dal nostro vivaio sono usciti Alessio e Mattia Spinelli, Loris Manolito Leone, Luigi Fè, che hanno ottenuto risultati importanti. Adesso avremmo l'opportunità di vedere all'opera nel torneo altri prodotti della Boxe Latina, come Serena Gargano, Nicolò Bordignon, Mattia Turrin, Derek Fè e altri a breve potranno esordire»

Dopo la fase regionale dei campionati italiani giovanili (Schoolboys-Junior-Youth) di settembre 2020 e la fase finale della Coppa Italia giovanile a giugno 2019, la macchina organizzativa della Boxe Latina si è già rimessa in moto per questa nuova tre giorni di pugilato, che si va ad aggiungere alle tante sessioni di boxe dilettantistica e professionistica. A livello operativo il nuovo anno si è aperto già con due riunioni organizzate dal club pontino. La prima si è tenuta il 14 febbraio, la seconda va in scena oggi. Turrin parla anche di Flavio D'Ambrosi, nuovo presidente nazionale FPI:«Lo abbiamo sostenuto nel suo percorso durante questi anni, gli auguriamo un grande lavoro, il pugilato deve tornare ai livelli che gli competono e noi daremo il nostro consueto contributo». Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA