7 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







L'INTERVENTO

Per il progetto A gonfie vele di riqualificazione dei palazzoni in Q4-Q5 a Latina e della demolizione e ricostruzione dell'ex Icos non c'è alcun impedimento amministrativo, men che meno il vecchio accordo di programma con altri enti, ormai decaduto. Il progetto arriva in commissione Lavori pubblici del Comune di Latina per l'esposizione da parte del progettista Carlo Patrizio e l'esame da parte dei consiglieri e in aula (virtuale) scoppia la polemica dell'opposizione.

CARNEVALE: ACCORDO VALIDO

È stato il capogruppo leghista, Massimiliano Carnevale, a minacciare un esposto alla Procura della Repubblica perché «l'accordo di programma non è mai decaduto; inoltre, l'intervento sull'ex Icos ricade in centro direzionale e non sono permessi cambi di destinazione d'uso». L'accordo di programma tra vari enti come Comune, Demanio, Università La Sapienza, ministero delle Infrastrutture, Provveditorato alle Opere pubbliche, Guardia di Finanza, prevedeva la cessione dell'ex Icos, di proprietà comunale, a fronte della proprietà di altri immobili demaniali; all'ex Icos si sarebbe trasferito il comando della Guardia di Finanza, liberando così Palazzo M, dove sarebbe andata l'università La Sapienza.

RANIERI: L'INTESA E' DECADUTA

Ma quell'accordo non è più in piedi, secondo l'assessore al Patrimonio, Emilio Ranieri, che in aula (virtuale) sventola il verbale di una riunione del 2013 in Prefettura tra i diversi enti. «In quella riunione si è preso atto dell'impossibilità di proseguire: La Sapienza aveva già rinunciato ad andare a Palazzo M; per la Guardia di Finanza l'ex Icos non rispettava il rapporto di metri quadri per addetti derivante da un'evoluzione normativa; anche i rappresentanti del Demanio affermarono che mancavano i presupposti per andare avanti, come non c'erano fondi per la ristrutturazione». Relativamente poi al fatto che l'immobile sia in Centro direzionale, l'assessore al Governo del Territorio, Francesco Castaldo ha ribattuto come «il progetto è conforme alla legge regionale di rigenerazione urbana».

Valutazione confermata anche dal presidente dell'Ater, Marco Fioravante, che osserva come «esiste uno scheletro, progettato e realizzato anni prima che Latina fosse classificata in zona sismica: alle norme attuali, non sarebbe collaudabile. Prima è stato finito, poi esposto alle vandalizzazioni e agli agenti atmosferici e non si può pensare che abbia un valore oltre la sua cubatura». Inoltre, «nel progetto si sono pensati alloggi a canone calmierato che andrebbero a rappresentare una novità straordinaria nel mercato immobiliare». Lunga l'esposizione del progetto da parte di Carlo Patrizio: le vele vedranno una riqualificazione energetica e una ristrutturazione dei piani piloti come luogo di incontro; una realizzazione di un parco dinamico tra i palazzoni; la costruzione di un sovrappasso sulla Pontina; la demolizione e ricostruzione dell'ex Icos con alloggi a canone calmierato, biblioteche, centri sociali. «Il progetto A gonfie vele - scrivono in una nota la presidente della commissione, Celina Mattei (Lbc) e il capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani - risponde alla mozione del dicembre scorso votata all'unanimità da tutto il Consiglio tranne la destra che uscì dall'aula. L'Ater ha poi inserito i suoi lotti di case popolari, nel progetto per la riqualificazione di tutta l'area. La Lega ha presentato oggi (ieri, ndr) questioni pretestuose che richiamo lo stile della vecchia politica».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA