Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:06

I CONTROLLI

Se uno va di fretta, si sa, non bada molto alle conseguenze che la sua condotta sulla strada può creare. Così sfrecciare sulla Pontina a 165 chilimetri orari - quasi il doppio del limite consentito - è ritenuto normale. Quando gli agenti della Polizia stradale lo hanno fermato l'automobilista ha spiegato, appunto, che andava di fretta perché in ritardo a un appuntamento. Al quale è arrivato comunque oltre l'orario perché è stato preso a verbale e gli è stata ritirata la patente, sulla quale saranno anche decurtati 10 punti.

L'episodio si è verificato al chilometro 92 della Pontina, all'altezza di Sabaudia, e l'uomo di 57 anni - residente a Pontinia - si dirigeva verso sud alla guida della sua Volkswagen Golf. Dopo il ritiro della patente ha potuto raggiungere casa, ma non potrà guidare per i prossimi mesi e quando tornerà a farlo avrà, appunto, la metà dei punti sulla patente. Intanto dovrà anche pagare una sanzione di 847 euro. La Polizia stradale di Latina lo ha sorpreso nel corso di controlli con l'utilizzo di telelaser, assicurati dal personale della sezione provinciale e dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia e coordinati dal comandante, vice questore Gianluca Porroni.

«L'eccesso di velocità continua a rappresentare, infatti, una delle principali cause (o, quantomeno, una rilevante concausa) - si legge in una nota - della incidentalità sulle strade italiane ed europee: si consideri che nel 2020 le vittime di sinistri nei Paesi U.E. sono state circa 16.000. L'obiettivo è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e, conseguentemente, ridurre il numero di vittime provocate da incidente stradale».

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA