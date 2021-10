Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:03

L'ANALISI DEL VOTO

Lo spettro per Vincenzo Zaccheo è la fedeltà della sua coalizione. Al primo turno le sue liste hanno ottenuto 31.086 voti, pari al 53,35%, mentre il candidato sindaco solo 29.871 (pari al 48,46%). Mille e 215 voti meno dei partiti che lo sostenevano. Un divario che ha fatto la differenza tra la vittoria al primo turno e il rinvio al ballottaggio.

Lunedì sera, quando in sala stampa ha dichiarato di aver vinto (prima di essere smentito dal risultato), Zaccheo ha detto che i numeri «provavano la fedeltà dei partiti». Le cose sono andate diversamente. Chi ha tradito? Lo sanno i rappresentanti di lista che erano nei seggi e hanno controllato le schede con il voto ai consiglieri di centrodestra e al sindaco civico di centrosinistra. E sicuramente sarà oggetto di discussione durissima. Resta da capire, però, che peso avrà sul ballottaggio.

Il primo partito è Fratelli d'Italia. Ha ottenuto 8.728 voti, il 14,98%. Cinque anni fa aveva ottenuto al primo turno la metà dei consenti (4.033 voti pari al 6,01%). La Lega ha avuto 8228 voti (14,12%), cinque anni fa Noi con Salvini ne aveva presi 2.738 pari al 4,08%. Forza Italia 5.592 voti pari al 9,60%, cinque anni fa quando si presentò appoggiando il candidato sindaco Alessandro calvi ottenne 6.445 voti ma esattamente la stessa percentuale di oggi, il 9,6%. Alla luce di ciò in cinque anni di opposizione FdI ha più che raddoppiato i voti, la Lega li ha triplicati e forza Italia non si è spostata di un millimetro.

I CIVICI

Latina Bene Comune è l primo partito d'opposizione, ha ottenuto 7.209 voti apri al 12,37%, cinque anni fa al primo turno ne aveva ottenuti 5.414 pari all'8,06%. Il movimento dunque è cresciuto di un terzo. La sorpresa viene dal Pd . I vertici del partito sono entusiasti del risultato. Hanno ottenuto 6.659 voti pari all'11,43%. Cinque anni fa, con Enrico Forte candidato sindaco, in realtà avevano preso più voti: 8.333 pari al 12,41. Un po' perché ai dem i cinque anni di opposizione non hanno portato nulla, quella fu una scelta mai compresa dal proprio elettorato, ma soprattutto partivano con un handicap drammatico, la vicenda dell'inchiesta che ha portato agli arresti l'ex segretario provinciale Claudio Moscardelli. Il Pd rischiava il tracollo ma perlomeno ha mantenuto il suo elettorato ed è riuscito a raddoppiare i seggi in Consiglio, uno dei quali a Leonardo Maiocchi, il più brillante giovane emerso da questa campagna elettorale.

GLI ALTRI

Impossibile fare un paragone con i 5 Stelle che cinque anni fa fecero harakiri non presentandosi e oggi lo hanno rifatto scegliendo follemente di correre da soli: a Cisterna dove appoggiano Mantini sono in corsa nel ballottaggio. Annalisa Muzio otterrà un seggio, ma al di là delle sue dichiarazioni soddisfatte pensava di andare molto ma molto più in là del 5 per cento. Quanto a Nicoletta Zuliani (ma il discorso vale anche per la neopentastellata Maria Grazia Ciolfi) la scelta di lasciare i partiti di appartenenza per tentare altre strade non ha evidentemente pagato, sempre che la Zuliani non riesca a entrare in consiglio per il rotto della cuffia. Lo scrutinio infatti fino a ieri sera non era ancora completo.

Vittorio Buongirono

