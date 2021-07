Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

VOLLEY

Ci sono ancora biglietti disponibili (pochi) per assistere alle due sfide amichevoli (oggi ore 20,30 e domani ore 18) tra la nazionale italiana di volley e la rappresentativa argentina. Un doppio test match prima di affrontare le imminenti Olimpiadi di Tokyo che, notizia giunta ieri dal Giappone, si giocheranno senza pubblico per il rischio Covid. Nell'ambito dei Giochi il torneo di pallavolo inizierà il 24 luglio (primi avversari dell'Italia i canadesi) e terminerà il 7 agosto con l'assegnazione delle medaglie. Sarà la prima (e l'unica in Italia) uscita della Nazionale guidata da Gianlorenzo Blengini che la settimana scorsa ha fatto la sua dolorosa scelta portando a 12 il numero degli atleti. A Tokyo, e in campo a Cisterna, ci saranno tanti idoli dei club di SuperLega dal capitano, lo Zar Ivan Zaytsev e il regista Simone Giannelli; lo schiacciatore, cubano di origine, Osmani Juantorena; la diagonale palleggiatore/opposto di riserva è composta da Riccardo Sbertoli e Luca Vettori; Daniele Lavia è la novità del reparto schiacciatori che è completato con Jiri Kovar e dal giovane Alessandro Michieletto che ha staccato il biglietto per Tokyo grazie soprattutto alla sua partecipazione alla VNL. Al centro accanto a Matteo Piano e Simone Anzani è salito Gianluca Galassi. Il libero è Massimo Colaci. Probabilmente Blengini nella doppia sfida darà modo a tutti i dodici della rosa di cimentarsi contro l'Argentina, una buona squadra con solidi elementi ben noti al pubblico dei nostri palazzetti, da Luciano De Cecco (che è stato anche alla Top) a Sebastian Solè, da Facundo Conte a Ezequiel Palacios, anche lui passato per le fila della Top. Le due nazionali alloggiano nel capoluogo e si stanno allenando tra Latina e Cisterna. E' la prima volta che la Nazionale di volley viene in terra pontina - commenta Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley - è un grande riconoscimento per la nostra società ma anche per i tifosi e per la provincia. Una occasione unica per gli appassionati di questo sport.

Per quanto riguarda i biglietti, placate le polemiche che si erano accese con il decreto della viceministra Vezzali che autorizzava a portare il numero degli spettatori a 761 ma con l'obbligo di presentare all'ingresso il Green Pass Covid o il certificato di tampone eseguito entro le 48 ore. Una prescrizione che aveva acceso le proteste di chi aveva acquistato il biglietto prima del decreto che richiedeva soltanto la misurazione della temperatura e l'obbligo di mascherina e avrebbe dovuto affrontare un non previsto costo per il test. La Top Volley ha così trovato l'accordo con la farmacia Calderazzo di Cisterna per installare all'esterno del Palazzetto un gazebo per effettuare tamponi rapidi a chi non è in possesso di Green Pass. La raccomandazione è di presentarsi al Palazzetto di viale delle Province con un buon margine di anticipo con il tagliando di ingresso e un documento d'identità per sottoporsi al test. Il punto resterà aperto nella giornata di oggi dalle 15 alle 19 e domani dalle 14 alle 16,30.

Gaetano Coppola

