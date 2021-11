Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY

Una vera prova d'esame quella che aspetta oggi pomeriggio (ore 18) al palazzetto di Cisterna la Top Volley che ospiterà la Lube Civitanova. Un test impegnativo contro la squadra che a pari punti (19) insidia al vertice della classifica Perugia che è avanti per differenza set. Cisterna è chiamata a confermare il buon momento di forma che l'ha vista protagonista in campo contro Monza e poi a Milano anche se, purtroppo, dovrà rinunciare all'opposto titolare Arthur Szwarc. La risonanza magnetica ha confermato la diagnosi eseguita dal dottor Martini subito dopo l'infortunio del quale è rimasto vittima l'attaccante canadese. Nel tentativo di recuperare una palla schizzata fuori dal campo Szwarc è atterrato malamente riportando la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni lo staff medico deciderà su terapie con relativi tempi di recupero.

Coach Fabio Soli schiererà quindi in diagonale con il regista Baranowicz il croato Peter Dirlic che ha sostituito Szwarc dopo l'infortunio contribuendo a tenere alto il livello del gioco. Non è dato sapere se sarà in campo l'altro opposto, il giovane iraniano Saadat, ultimo ingaggio della Top Volley. Sulla Lube c'è poco da dire. Una squadra che da anni è al vertice della pallavolo italiana e del panorama internazionale con atleti di alto livello, ma coach Gianlorenzo Blengini sta facendo i conti con gli infortuni che lo hanno privato di Zaytsev e poi di Juantorena che ha saltato diverse gare. I marchigiani vengono da sette vittorie consecutive (compresi due anticipi di decima e undicesima giornata), l'ultima in scioltezza (3-0) contro Ravenna.

«Affrontiamo una squadra di assoluto livello, che è prima in classifica - conferma il regista della Top, Michele Baranowicz - Sarà complicato. Noi arriviamo da un periodo positivo, riusciamo sempre a rimanere attaccati alle partite a giocarcela fino in fondo. Forse abbiamo raccolto un po' meno di quello che potevamo fare effettivamente, però la strada è quella giusta. Giocheremo contro la Lube con la consapevolezza che possiamo stare in campo con chiunque, è chiaro che con un avversario così dovremo essere ancora più attenti». Le statistiche dicono che Top Volley e Lube si sono incontrate 55 volte con 46 successi dei marchigiani e 9 dei pontini, ultima vittoria della Top nel 2017.

Gaetano Coppola

