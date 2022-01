Sabato 22 Gennaio 2022, 05:03

LA SITUAZIONE

I casi di covid sul territorio sono già arrivati a poco meno di 25mila (24.885 per la precisione) dall'inizio di gennaio ad oggi. Ieri altri 1.372 contagi accertati su 6.800 test eseguiti, solo fra i residenti della provincia, con ulteriori quattro vittime che portano a 32 il totale dei decessi nel mese e a 729 dall'inizio della pandemia. A perdere la vita due pazienti di Latina, un uomo di 90 anni che aveva ricevuto anche la dose booster e una donna di 84 di cui non risulta noto il vaccinato, un 93enne di Aprilia, anche in questo caso con vaccino non noto, e una paziente di Priverno di 90 anni, con terza dose. Le cifre più alte sono ancora quelle che arrivano dai comuni di Latina e di Aprilia, rispettivamente con 368 e 261 nuovi casi di infezione. C'è poi un solo contagio scoperto a Bassiano, sette a Castelforte, 70 a Cisterna, 21 a Cori, 35 a Fondi, 71 a Formia, 32 a Gaeta, 25 nel comune di Itri, 14 in quello di Lenola, quattro i casi a Maenza, 45 a Minturno, otto invece a Monte San Biagio e altrettanti a Norma, 46 a Pontinia, otto anche a Pinza, 38 a Priverno, uno solo a Prossedi, nove a Roccagorga, cinque a Roccasecca dei Volsci, 61 a Sabaudia, 27 a San Felice, nove a Santi Cosma e Damiano, 25 a Sermoneta, 55 a Sezze, 14 a Sonnino, tre contagi sia nel comune di Sperlonga che in quello di Spigno Saturnia, 97 infine a Terracina. Nove i ricoveri all'ospedale Goretti, altri due i pazienti trasferiti nella Capitale, mentre le guarigioni riportate sul bollettino della Asl sono state 287 e le vaccinazioni nell'arco di 24 ore complessivamente 5.678, di cui 588 prime dosi, 777 seconde e 4.313 booster.

I contagi pesano in particolare sulle scuole, dove la quota di studenti e docenti positivi continua a crescere giorno dopo giorno rendendo sempre più difficile il lavoro degli istituti e quello del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. Nell'ultimo drive-in sono stati scoperti altri 13 casi su 460 tamponi eseguiti, che si aggiungono dunque agli oltre duemila contagi già registrati nell'ultima settimana. E intanto si accumulano ritardi che creano disagi infiniti per le famiglie. Decine di classi del territorio si ritrovano a casa ma senza neanche aver ricevuto una ufficiale notifica di quarantena, altre attendono da giorni la data dell'ultimo tampone e quella di rientro in presenza, con il rischio concreto di vedere allungato ancora il periodo di isolamento. Il sistema complesso imposto dalla nuova normativa, aggravato dall'enorme mole di positività, di certo ha finito per complicare la situazione mandando in tilt le scuole e in affanno il dipartimento di prevenzione. Proprio ieri però il caso è stato discusso in una nuova riunione del comitato convocato dal prefetto Maurizio Falco. E' stata l'occasione per fare di nuovo il punto alla luce della innumerevoli difficoltà e per programmare dunque nuove strategie per snellire le procedure. Già da qualche giorno la Asl ha infatti inviato agli istituti scolastici le disposizioni che consentiranno di saltare alcuni passaggi e di abbreviare i tempi, rimandando alle famiglie l'autonomia di prenotare i tamponi nelle strutture messe a disposizione dall'azienda sanitaria senza attendere dunque la convocazione. Al contempo l'azienda sanitaria ha potenziato i drive-in dedicati alle scuole e istituito in vari comuni della provincia dei tamponi walk-in. Sedute speciali riservate alle scuole sono attive presso l'ex stabilimento Claudia sulla Pontina (dalle 11 alle 13 dal lunedì al sabato), il drive dell'ex Sani nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato mattina dalle 11 alle 13, la Casa della salute di Priverno dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì, l'ospedale Fiorini di Terracina negli stessi giorni e orari, l'ex ospedale Di Liegro di Gaeta, oltre alla ex Rossi Sud di Latina. I walk-in per il resto della popolazione sono stati invece attivati presso i Pat di Cori, Sabaudia, Sezze e Minturno dalle 14,30 alle 16,30 e presso l'ospedale di Formia. Laura Pesino

