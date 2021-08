Giovedì 12 Agosto 2021, 05:00

BASKET

Una notizia buona e una cattiva per la Benacquista Latina dopo la diffusione del primo turno di andata del girone Rosso dell'A2 del basket maschile. In attesa dell'uscita integrale del calendario, prevista per oggi pomeriggio, la Lega ha rivelato ieri la giornata inaugurale del prossimo 3 ottobre. La buona notizia è che il quintetto nerazzurro allenato per la settima stagione consecutiva da Franco Gramenzi debutterà tra le mura amiche del Palabianchini; la cattiva? La rivale sarà Verona, una della squadre più quotate del torneo: sfida inedita, perché veneti e pontini nelle passate stagioni sono sempre stati inseriti in gironi differenti. La partita sarà giocata a porte aperte con capienza ridotta al 35%, circa un migliaio di posti disponibili: sufficienti a soddisfare le esigenze dei supporter nerazzurri.

PRIMA FASE

Nei giorni scorsi era stata diffusa la formula di svolgimento dell'A2 e, come prevedibile, ha prevalso l'ipotesi della fase a orologio ridotta (4 gare invece delle 6 proposte un paio di mesi fa) dopo la regular season: 26 giornate per le 14 squadre di ogni girone. Latina è nel gruppo definito Rosso molto allungato per la penisola: Verona sarà la trasferta più lontana, insieme con Nardò (Lecce). Di medio impegno gli spostamenti in Emilia Romagna (Ravenna, Cento, Ferrara, Forlì) e nel Centro Italia (Chiusi, Fabriano, Chieti, San Severo) poco faticosi viaggi a Roma (Eurobasket e Stella Azzurra) e Scafati. Le 26 gare della prima fase si giocheranno dal 3 ottobre 2021 al 10 aprile 2022: nessun match infrasettimanale. Ultimo turno d'andata, decisivo per l'accesso alla fase finale a 8 squadre di Coppa Italia, il 2 gennaio. Due le soste: il 26 dicembre per le festività natalizie e il 13 marzo, per le final-eight Coppa Italia.

SECONDA FASE

l termine della prima fase, le 28 squadre accederanno tutte alla fase a orologio, composta da 4 gare; s'incroceranno le due squadre dell'altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica. Esempio: 1 Verde ospita 2 e 3 Rosso e va in trasferta sui campi di 13 e 14 Rosso. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando la classifica finale dei due gironi. In caso di parità in classifica all'interno del girone si terrà contro degli scontri diretti effettuati nella prima fase e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine della fase a orologio. Prima giornata dell'orologio il 17 aprile, ultimo turno il 1° maggio, con un infrasettimanale mercoledì 20 aprile 2022. Le squadre piazzate ai primi 8 posti di ogni girone, dopo la fase ad orologio, accederanno ai play-off: due tabelloni ottenuti incrociando le squadre provenienti dai due raggruppamenti. L'ultima di ogni girone retrocederà immediatamente in serie B, i club classificate dal nono all'undicesimo posto subito salvi, mentre dodicesime e tredicesime di ogni girone al termine della fase a orologio scivoleranno nei play-out, per evitare altre due retrocessioni in B.

Stefano Urgera

