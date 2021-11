Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

GLI EVENTI

Marce, convegni, monologhi e poesie, cortometraggi e sport. Immagini, parole e gesti per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gli appuntamenti del 25 novembre sono fitti in provincia di Latina. A cominciare da Cisterna segnata da sei femminicidi in cinque anni tra cui quelli delle sorelline Alessia e Martina, uccise dal padre nel febbraio del 2018, Desirèe Mariottini a ottobre dello stesso anno. Le ragazze della scuola di danza di Maria Grazia Angeletti, in collaborazione con la Consulta delle donne e con gli istituti scolastici toneranno a marciare, alle ore 10, per le vie principali di Cisterna - in modo imponente, come nel 2018 - con un unico volto, tutti vestiti di nero e con una maschera bianca dipinta dagli stessi alunni. Nel pomeriggio, alle 17, un convegno sul tema nel palazzo comunale. Aprilia sarà presente in streaming, alle 17, con un momento di riflessione e dialogo tra istituzioni e soggetti del terzo settore. L'evento, organizzato in modalità videoconferenza, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Aprilia e poi condiviso sui canali social istituzionali.

«È importante parlare di un tema così delicato, proprio a partire dall'impegno quotidiano dei servizi sociali in rete con il centro antiviolenza, le forze dell'ordine, il terzo settore commenta l'assessore Francesca Barbaliscia abbiamo scelto una modalità accessibile per chiunque, con la possibilità di rivedere il video sui canali social del Comune anche in un secondo momento».

IN PIAZZA

A Latina, dalle 16 alle 18 saranno in piazza del Popolo tutte le forze politiche della coalizione che sostiene il sindaco Damiano Coletta con la partecipazione di Centro Donna Lilith, Nonunadimeno, Arcigay Latina - Seicomesei, dei progetti di inclusione sociale Atelier Acanthus e LaB, oltre che del movimento studentesco degli Studenti medi e del Forum dei giovani. «L'iniziativa è aperta a tutti e rappresenta spiegano gli organizzatori un momento simbolico per tessere una rete solidale e per ricordare con un gesto collettivo quanto sia importante non spegnere mai i riflettori su questo fenomeno. Basterà venire in piazza indossando se si vuole qualcosa di rosso e unirsi alla rete. È importante infatti tessere una rete virtuosa che possa proteggere le donne vittime di violenza, ma anche prevenire gli episodi attraverso un modello organizzativo di città solidale e inclusiva. In questo senso devono andare anche le politiche locali: a sostegno delle iniziative che possano promuovere il lavoro femminile e l'emancipazione delle donne, e che ne promuovano la consapevolezza; a sostegno di ogni iniziativa che stimoli una presa di coscienza nazionale volta alla prevenzione della violenza e che promuova leggi che siano in grado di tutelare in modo efficace le donne che denunciano la violenza».

E' proprio di Latina Veronica De Nitto, giovane donna uccisa dall'ex fidanzato a San Francisco quasi un anno fa, l'uomo ha fatto perdere le sue tracce e delle indagini non si sa praticamente nulla, tanto che il padre Luigi da mesi chiede risposte e l'intervento del governo italiano.

MONOLOGHI E POESIE

Monologhi e poesie a Sezze alle ore 18, nella sede dell'associazione la Macchia sita in Via Melogrosso 2 con interventi musicali e il racconto di come ogni donna, attraverso le realtà associative del luogo, cerca di dare un contributo e una voce a tutto ciò. L'evento Donne, tra storie e pensieri è organizzato dalla Compagnia Nemeo insieme al Cif, all'associazione Andos e all'associazione Erga, in collaborazione con l'Associazione la Macchia e di Cineteatro Evado. La Sabaudia Pallavolo ha disputato un incontro al Palavitaletti al quale era presente il sindaco Giada Gervasi.

«Sono momenti importanti di riflessione e sensibilizzazione ha detto la Gervasi per la condivisione di pensieri e azioni volti all'eliminazione della violenza contro le donne che devono partire da u profondo cambiamento culturale». Walking Dinamico & Fitness itinerante in silent a Terracina questa mattina alle 9 in piazza Garibaldi a Terracina organizzato dalla Fidapa, sezione di Terracina, dall'associazione Nadyr (impegnata in un ruolo di sostegno delle donne vittime di violenza) e la Comunità Alloggio Le farfalle. «L'impegno del mondo dell'associazionismo e dell'impresa responsabile commenta la presidente Fidapa Anna Maria Masci costituisce una ricchezza straordinaria per la comunità cittadina e uno strumento prezioso per il contrasto alle forme di violenza».

IL CONVEGNO

Nel castello ducale di Minturno, alle 18, Oltre le cicatrici, una serata evento sul tema organizzato da Il Sogno di Ulisse e dall'associazione antiviolenza Voci nel silenzio. Alle 18 il convegno sul focus della violenza domestica nel sud pontino. Il programma prevede in apertura il convegno La violenza domestica nel Sud Pontino. A seguire, la presentazione di un concorso letterario per racconti e poesie dedicati al tema della violenza di genere; la proiezione di cortometraggi a cura di Visioni Corte International Short Film Festival. L'ingresso è gratuito con green pass obbligatorio. È una giornata importante, una sfida di civiltà.

Claudia Paoletti

