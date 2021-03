28 Marzo 2021

L'INDAGINE

Un'auto di piccola cilindrata, forse una 500 di colore bianco o comunque chiaro. È quella che da venerdì sera gli agenti della Polizia di Stato cercano per provare a rintracciare i complici di Guido Fusser, il cinquantaduenne di Aprilia morto mentre fuggiva dalla casa nella quale stava tentando un furto.

I testimoni che hanno dato l'allarme, dopo aver messo in fuga i malviventi, hanno visto i due riusciti a fuggire salire su quel veicolo e dileguarsi, incuranti del complice che era rimasto a terra, al quale si sono ben guardati dal prestare soccorso.

LA RICOSTRUZIONE

Gli agenti della squadra volante della Questura di Latina, diretti da Giovanni Scifoni, hanno lavorato fino a notte per ricostruire l'accaduto. I tre ladri sono stati disturbati, secondo quanto emerso, dall'arrivo dei proprietari della casa di via Trasversale, al civico 20, nella zona tra Borgo Faiti e Borgo San Michele. Avevano puntato quella casa perché non era abitata e pensavano a un colpo facile facile. Fusser era un esperto, si presume che con lui ci fossero altri professionisti. Erano entrati in azione quando era ancora giorno, dato che in periodo di restrizioni per il Covid è meglio non andare in giro oltre l'orario consentito. Doveva essere una cosa semplice, almeno così pensavano i banditi, invece qualcosa ha fatto saltare il loro piano. Una volta scoperti i tre non potevano scendere le scale perché avrebbero trovato chi era pronto a provare a bloccarli, quindi hanno scelto di saltare dal balcone. Un'altezza di circa tre metri, non straordinaria ma nemmeno così agevole per chi non è in grado di saltare in modo corretto.

Due dei ladri sono riusciti nell'impresa, Fusser è caduto malamente e per lui non c'è stato nulla da fare. Quando il personale di Ares 118 è arrivato per i soccorsi si è capito immediatamente che le condizioni erano disperate.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, ricomposta all'obitorio dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fino a ieri pomeriggio non era stato conferito alcun incarico per l'autopsia o l'eventuale esame esterno sul corpo di Fusser. Non è escluso - visto che sembrano esserci pochi dubbi sull'incidente - che il medico legale debba solo effettuare una ricognizione della salma.

GLI ACCERTAMENTI

Il fascicolo è anche alla squadra mobile e gli investigatori pontini hanno acquisito dai colleghi tutte le informazioni utili sull'accaduto. Un riscontro è stato fatto tra i vecchi complici di Fusser ad Aprilia, di quelli che erano nella cosiddetta Banda delle ville - attiva nel centro Italia tra fine anni 90 e inizio 2000 - ma non avrebbe dato alcun esito. I poliziotti hanno interpellato anche i familiari per cercare di capire chi potesse essere con l'uomo venerdì pomeriggio, ma anche in questo caso senza grandi risultati.

Siamo di fronte, fra l'altro, a un incidente e si dovrebbero cercare i complici in un tentato furto, ma è chiaro che la Polizia e il magistrato non intendono lasciare nulla di intentato per ricostruire quanto accaduto in un pomeriggio che per i ladri doveva essere una passeggiata e che, invece, si è trasformato in tragedia.

Giovanni Del Giaccio

